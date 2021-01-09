القوصي: فوز الوكالة المصرية على 25 دولة بمسابقة الفضاء الخارجي

قال الدكتور محمد عفيفي القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت بالغة، عندما تلقى خبر فوز الوكالة بمسابقة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، التي تم الإعلان عنها أبريل الماضي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

العكوف على مشروع لإعداد كاميرا فضائية عالية الدقة

وأضاف «القوصي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» من تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم السبت، أنه تم العكوف على مشروع لإعداد كاميرا فضائية عالية الدقة، تلتقط صورا من محطة الفضاء الدولية، التي تقوم بدورها بإرسالها لجهات أخرى ومنها مصر.

كانت هناك منافسة مع 25 دولة وجهة فضائية عالمية

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أنه كانت هناك منافسة مع 25 دولة وجهة فضائية عالمية، وتم فوز مصر بوضع منتجها على محطة الفضاء الدولية التي تملكها أمريكا وكندا وروسيا واليابان وأوروبا، وذلك في مايو الماضي، كما أن مصر أول دولة تفوز بهذا السبق دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية.

الكاميرا تتيح لمصر الحصول على الصور التي تلتقطها لمدة عام بدون مقابل

وأوضح أن هذا الأمر يثبت القدرة الفنية والعلمية والعملية للعلماء والباحثين المصريين الموجودين بوكالة الفضاء المصرية، منوها إلى أن هذه الكاميرا تتيح لمصر الحصول على الصور التي تلتقطها لمدة عام بدون مقابل.

الديهي: اقتحام الكونجرس الأمريكي انتكاسة للديمقراطية المزيفة

وعلى جانب آخر، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية بات خطيرا وما جرى يوم الأربعاء الحزين انتكاسة للديمقراطية المزيفة، فاقتحام المتظاهرين الأمريكيين للكونجرس الأمريكي الأربعاء الماضي، ومقتل أشخاص كارثة للديمقراطية وفضح لزيف هذه الديمقراطية، فالبنيان الديمقراطي الأمريكي هش، والديمقراطية على الطريقة الأمريكية على المحك، فما جرى هو فضح لما تحت السطح.

نشأت الديهي يتساءل: فين حرية الرأي في أمريكا

وأوضح أن القضية ليست في دونالد ترامب، أو جو بايدن، ولكن هناك 75 مليون مواطن أمريكي انتخبوا ترامب، ويحملون بداخلهم كراهية للمهاجرين، وهناك هجمة وصدام متوقع، وبايدن أمامه تركة ثقيلة وهي كيف يجمع الأمريكيين مرة أخرى، كما أن إدارة «تويتر» و«فيسبوك» قامتا بإغلاق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم أن هناك 88 مليون متابع له، بزعم أن تصريحاته تسبب مشكلات وتُفسر على أنها تحريض، «فين حرية الرأي».