القليوبية تسجل «صفر» إصابات بفيروس كورونا اليوم

سجلت محافظة القليوبية "صفر" إصابات بفيروس كورونا، اليوم السبت، وفقاً للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم، عند 11 ألفا و652 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 857 حالة إصابة، والعبور 185 حالة، والقناطر الخيرية 720 حالة، وبنها 3609 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1203 حالات، وغرب شبرا الخيمة 1281 حالة، وشبين القناطر 818 حالة، وطوخ 1458 حالة، وقليوب 785 حالة، ومدينة قها 72 حالة، وكفر شكر 671 حالة إصابة".

وسجلت المحافظة 7 وفيات في مستشفى قها للعزل الصحي، وهم: "فاطمة إبراهيم عبد السلام"، 70 سنة، من قرية كفر الجمال بمركز طوخ، و"حمدي موسى حبيب"، 82 سنة، من شبين القناطر، و"مجدي جمال أحمد عفيفي"، 65 سنة، من منشية النور ببنها، و"فتحية أحمد سلامة غنيم"، 75 سنة، من قرية الأحراز بمركز شبين القناطر، و"حامد سليمان عبد الرحمن"، 70 سنة، من "كفر الأربعين" مركز بنها، و"نصر محمد نصر العفيفي"، 70 سنة، من قرية أجهور الكبرى، و"يوسف محمد مدكور إسماعيل"، 66 سنة، من "ترسا" بمركز طوخ.

ولفت مصدر طبي بمستشفى قها المركزي إلى أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى، اليوم السبت، بلغت 79 حالة، مشيراً إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط، التي تحتاج إلى عناية مركزة.