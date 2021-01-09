«الأهلي المصري» الأول محليا وأفريقيا وفي الشرق الأوسط كمرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة 2020

تستمر القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى فى تحقيق نتائج متميزة وإنجازات محلياً ودولياً، هذا ما تؤكده نتائج التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال عام 2020، والتى أظهرت حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة؛ وهى وكيل التمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة، وذلك بعد رصد حصاد أداء البنك طوال العام.

كما تظهر النتائج أيضاً حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن القروض المشتركة التى قام البنك فيها بدور مرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة، وعلى المركز الثانى كوكيل للتمويل فى قارة أفريقيا وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد العديد من بنوك ومؤسسات دولية، حيث استطاع البنك الأهلى المصرى إدارة 35 صفقة تمويلية خلال العام بقيمة إجمالية تخطت 315 مليار جنيه مصرى.

من جانبه، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن استمرار البنك فى تحقيق هذا النجاح والحفاظ على تلك المكانة الدولية يأتى انعكاساً لحرص البنك على دعم الاقتصاد القومى من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى فى مختلف القطاعات، خاصة الحيوية التى تمس احتياجات المواطنين، وذلك بالرغم من التحديات الكبيرة التى تشهدها مصر والعالم خلال الفترة الحالية فى ظل أزمة كورونا، مؤكداً أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التى تسهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية.

وأعرب يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، عن اعتزاز البنك باستمراره فى الحفاظ على تلك المكانة المتميزة بين البنوك فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بالرغم من التحديات الصعبة فى الفترة الحالية، مشيراً إلى أن هذا النجاح يعتبر تتويجاً للجهد المبذول من جانب المختصين بالبنك، واستكمالاً لخططه التى تهدف إلى الحفاظ على مكانته الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة فى مصر، كما يأتى نتيجة لشبكة العلاقات القوية والشراكات الممتدة التى تربطه بالبنوك المحلية والعالمية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

وصرح شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك، بأن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء فى مختلف القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، وأكد أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضاً التفاهم وقوة العلاقة والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين جميع البنوك العاملة فى مصر وصلابة القطاع المصرفى.

افتتاح فرع جديد بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية وتفعيل حملة التحصيل الإلكترونى لرسوم عبور الأنفاق

من ناحية أخرى، افتتح البنك الأهلى المصرى أحدث فروعه بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية والذى يعد الفرع رقم 543 بشبكة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث شهد الافتتاح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادات البنك.

ويقع فرع البنك داخل مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، كما شهدت الزيارة أيضاً توقيع المُلحق المُكمل لبروتوكول التعاون المُشترك بين هيئة قناة السويس والبنك الأهلى المصرى الخاص بتفعيل الحملة الإعلانية للترويج للتحصيل الإلكترونى لرسوم عبور الأنفاق التابعة للهيئة من خلال نقاط البيع الإلكترونى POS الخاصة التى يتولى البنك الأهلى المصرى توفيرها لعابرى تلك الأنفاق بمحافظات القناة، والذى وقعه المهندس أحمد حجازى، مدير إدارة الأنفاق والكبارى، ونرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن الهيئة حريصة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع البنك الأهلى المصرى، لتطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين العابرين للأنفاق وتوفير الخدمات المصرفية للعاملين فى الهيئة، فى ظل الحرص الدائم على توفير أفضل مستوى من الخدمات والتيسير على العاملين.

فيما أعرب هشام عكاشة عن سعادته بهذه الخطوة التى تسهم فى توثيق التعاون مع أحد أهم الصروح الاقتصادية فى مصر وهى هيئة قناة السويس، مؤكداً أن افتتاح فرع البنك الأهلى الجديد داخل الهيئة يهدف إلى تقديم حزمة من الخدمات المالية الأساسية والمتطورة للعاملين بهيئة قناة السويس لتلبية احتياجاتهم من المنتجات المصرفية المتنوعة بكل يسر وسهولة، مع إتاحة ماكينة صراف آلى وكذا تقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجى ومع تطور احتياجات العملاء، مؤكداً على تزويد الفرع بأفضل الكوادر البشرية لتفى بأعلى معدلات الجودة كالمعهود دائماً من بنك أهل مصر، إلى جانب توفير بنية تكنولوجية متطورة تواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية.