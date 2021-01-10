القصة الكاملة لاختفاء فتاتين بالمحلة: علاقة عاطفية السبب

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثالث المحلة، بفتح باب التحقيق في بلاغ من أسرتين يتضمن اختفاء فتاتين منهما.

وشدد المحامي في تعليماته إلى رئيس النيابة، بأهميه سماع أقوال شهود العيان من جيران الفتاتين وذويهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي منطقة السكة الوسطى التي تحوي آلاف الأسر والعائلات، بسبب اختفاء فتاتين في منتصف العقد الثاني من عمرهما عن منزلي أسرتيهما في ظروف غامضه منذ أسبوع، وتكثف الأجهزه الأمنية من جهودها للتأكد من وجود شبهه جنائيه في الحادث من عدمه.

وتعود أحداث الواقعه إلى تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من العقيد هشام نواره مأمور قسم ثالث المحلة، يفيد بورود بلاغ يحمل رقم 31 إداري قسم ثالث المحلة لسنه 2021م حول اختفاء فتاتين وهما «بسمله تامر» و«ندى تامر»، عمرهما 14 سنة، حال خروجهما من أبواب منزلهما في ظروف غامضه يوم الأحد الماضي .

وافاد المبلغان وهم والدي الفتاتين بأنهما طالبتين بالمرحلة الإعدادية، وقد تغيبا عقب خروجهما سويا الي حضور حصص الدروس الخصوصيه، ولم يعودا خلال 5 أيام الأخيرة، ما دفعهما للإبلاغ خشيه تعرض حياتهما لأي أخطار محتملة.

وناشد والدا الفتاتين وزير الداخلية ومدير أمن الغربية بالبحث عن الفتاتين وتأمين حياتهما بإعادتهما سالمين لهما.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والمقدم محمود أبوالمكارم مفتش فرع البحث الجنائي، وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الحادث.

وشكل فريق بحث جنائي قاده الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وتم نشر أوصاف الفتاتين وفحص علاقاتهما مع الجيران وزميلاتهن للاستدلال وتحديد أماكنهن لإعادتهما إلى أحضان أسرتيهما سالمتين.

وأفادت مصادر أمنية أن الفتاتين تربطهما علاقتين عاطفيتين مع شابين، وجاري تحديد هويتهما عقب الانتهاء من استجواب كافه الأشخاص الذين على علاقه بهما.

وتابعت المصادر أن الفتاتين اتفقتا معًا على مغادرة منزلها في الساعة الخامسة مساءً يوم السبت قبل الماضي، وانطلقا معًا وتم إغلاق هواتفهما المحمولة، فضلًا عن انقطاع التواصل بينهما وبين زميلاتهن، ما أثار الشبهات حول أسرار اختفائهما.

وطالب محمد حسن، أحد جيران الأسرتين، الجهات المعنية بإعادة الفتاتين إلى أحضان أسرتيهما حفاظًا على استقرار مستقبلهم الدراسي وحياتهما المعيشية.