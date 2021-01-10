أسماء مصابي حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، في حادث مروع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، في مدينة السادات، بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية، حيث تصادمت 5 سيارات بينهم تريلا وسيارات نقل.

وحصلت «الوطن» علي أسماء المصابين والمتوفين في الحادث، وشملت قائمة الوفيات كلًا من، أحمد حمدان قطب، 35 سنة، وأحمد مسعود عبده، 26 سنة، وعلي يسري حماد علي، 35 سنة.

وأصيب في الحادث كل من، عقب عيد عقل، 30 سنة، من قويسنا، ومصاب بكسر في الشارع الأيسر والعمود الفقري، وسعيد عبدالعزيز قنديل، 50 سنة، مصاب الاشتباه بنزيف بالصدر وكسر بالذراعين، وأحمد يحيى عبد الرحمن، 26 سنة، مصاب بجرح كبير بالرأس، وفتحي عبدالمقصود السيد، 41 سنة، ومصاب بارتجاج بالمخ.

كما أصيب شعبان رمضان رسلان 27 سنة، ومقيم بأشمون، بكسر مضاعف بالساق اليسري، ووليد جلال السيد، 34 سنة، ومقيم بالبحيرة، بكسر في القدم اليسري، وتوحيد عبدالمنصف محمود، 30 سنة، بجروح في الوجه، وعبدالمحسن عبد العالي عبد التواب 48 سنة، ومقيم بأشمون، ومصاب بارتجاج في المخ.

وأكد الدكتور أمجد عبدالحميد مدير الإسعاف بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، مشيرًا إلى الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين والوفيات إلى مستشفى أشمون لاتخاذ اللازم.

وأكد شهود عيان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحادث وقع نتيحة اصطدام سيارة نقل بأخري ميكروباص، وتصادم معهما أيضا ثلاث سيارات أخرى ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات.

علي الفور انتقل إلي مكان الواقعة، عدد من ضباط مركز شرطة السادات، والإسعاف، والوحدة المحلية، لمحاولة رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور مرة أخري، وتجمع العشرات من السائقين والركاب علي الطريق أمام الحادث لمحاولة المساعدة في نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات.