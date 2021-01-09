طوارئ بمطار القاهرة مع بدء وصول منتخبات كأس العالم لليد

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ القصوى، قبل قليل مساء اليوم السبت، وذلك لاستقبال المنتخبات والوفود والشخصيات المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تنطلق الأربعاء المقبل، وتستمر حتى 31 من يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

بدء وصول المنتخبات والشخصيات والوفود المشاركة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، بدء وصول المنتخبات والشخصيات والوفود المشاركة، خلال الـ24 ساعة المقبلة، حيث يصل مساء اليوم السبت وحتى مساء غد الأحد حوالي 89 مشاركا، من جنسيات مختلفة على متن 22 رحلة طيران مختلفة خلال الـ24 ساعة.

طوارئ بمطار القاهرة الدولي بالتزامن مع بدء وصول المنتخبات المشاركة بكأس العالم لكرة اليد

ويشرف فريق من العلاقات العامة بالمطار، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير إدارة العلاقات العامة، على إنهاء إجراءات وصول المنتخبات والوفود والشخصيات، وذلك بالتنسيق مع الطيار أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم «1» المعروف بالمطار القديم.

الحجر الصحي يشرف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللآزمة

ويتولى فريق من الحجر الصحي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وفقا لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وعمل التحاليل اللآزمة داخل الأتوبيسات المعقمة لجميع الوافدين للبطولة على مدار اليوم، وذلك للتأكد من خلوهم من أي عدوى.

شركة ميناء القاهرة تنتهي من كافة التجهيزات الخاصة بالبطولة والترويج للبطولة

وكانت شركة ميناء القاهرة الدولي، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالبطولة، ووضعت بنرات داخل صالات السفر والوصول للترويج للبطولة العالمية التي تستضيفها مصر، فضلا عن تخصيص لوحات إرشادية لتوجيه الضيوف القادمين من الخارج، وسط إجراءات وقائية مشددة وتوفير كافة المواد المعقمة والمطهرة داخل الصالات لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».