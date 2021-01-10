شقيقة السيدة المتهمة بتقييد نجلها في شجرة: ابنها مبطلش عياط عشانها

قالت آمال كامل، شقيقة السيدة التي ظهر ابنها المعاق ذهنيًا مقيدًا في شجرة بقرية عمار بمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، إن والدته تضطر لتقييده بسبب حالته الصحية والعقلية، «بتعمل كده حبًا فيه، وخوفًا عليه، وعشان يكون تحت عينيها، لو تركته ممكن يمشي ومايرجعش».

وأضافت لـ«الوطن»، قائلة، «أختي ثريا عندها 51 سنة، طول عمرها شقيانة وتحملت مسؤولية ابنها بمفردها»، مشيرة إلى أن شقيقتها كان لديها اثنين من الأبناء غير الشاب المعاق، الا أنهما توفيا في مرحلة الطفولة.

ولفتت إلى أن زوج شقيقتها هجرها بسبب إعاقة الابن، ولم ينفق عليه، أو حتى يسأل عنه طوال هذه السنوات، ومن وقتها أصبحت شقيقتها بمثابة الأب والأم في وقت واحد.

وتابعت: «ابنها عندما استيقظ صباح اليوم ولم يجد أمه بجواره بعد القبض عليها ظل يصرح ويبكي، ورفض تناول الطعام أو الشراب حتى الآن». وأضافت «هو صحيح مش بعقله بس تبع الحنية وقلبه حاسس بيها.. مبطلش عياط عشانها».

وأكملت: «أختي أيضًا حالتها صعبة، ومنذ احتجازها حتى عرضها على النيابة وهي تواصل البكاء وتشعر بخوف شديد».

وأردفت: «إحنا ناس غلابة، وعلى قد حالنا، وكلنا بنحب السيد وهو نور عين أمه.. بس نعمل إيه على قد حالنا.. أمه بتشتغل بإيدها وهي في السن دا عشان تصرف عليه"»، وأضافت: «لو أمه قاسية كانت تركته يمشي في الشوارع، ويحصل له اللي يحصل حتى لو مش هيرجع.. بس دي بتحبه وتخاف عليه».

وأشارت إلى أنهم 7 شقيقات، 6 منهن تزوجن ويعشن في السويس برفقة أسرهن، فيما بقيت شقيقتها والدة «السيد» تقيم في منزل والدهم برفقة ابنها، لافتة إلى أنها تهتم بشؤون والدهم وابنها بمفردها.

وتباشر نيابة فاقوس التحقيق في واقعة تقييد أم لابنها المعاق ذهنيًا في شجرة خوفًا من هروبه وتغيبه.

وقالت الأم وتدعي «ثريا ك»، والمقيمة بقرية عمار التابعة لمركز فاقوس، وهي ربة منزل، إن زوجها هجرها منذ عشرة أعوام، بسبب إنجاب طفل معاق ذهنيا، مشيرة إلى أنها تصطحب ابنها إلى الأرض التي تزرعها، لتعيش منها، وتقيده خوفًا لكي لا يهرب، ولأن باقي الأطفال يخافون منه.

وأضافت أنها عقب الانتهاء من عملها تحرره من قيوده مرة أخرى، وتعود به إلى المنزل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الشرقية تداولوا مقطع فيديو أظهر شابًا في نهاية العقد الثاني من العمر مربوطًا بجذع شجرة ناحية مقابر بالقرب من أراضٍ زراعية في قرية كفر عمار.