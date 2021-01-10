3 فئات تنتفع من «معاش السادات» حتى الآن

معاش السادات لا زال الكثيرون يحصلون عليه، وهو ما نوه عنه محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، لافتًا إلى أنه ما زال قائما ويطبق عليهم زيادة المعاشات.

المستفيد من معاش السادات

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن الحالات المستفيدة من معاش السادات هى الحالات التى لم تلحق بقطار التأمين الاجتماعي أو لم تستفد من نظام التأمين الاجتماعي من خلال قوانينه المختلفة والتى تنحصر في الفئات التالية:

1- من بلغ سن 65 سنة قبل 1980/7/1 .

2- من ثبت عجزه الكامل قبل 1980/7/1 .

3- من توفي قبل 1980/7/1 .

لماذ أطلق عليه معاش السادات؟

وحظي المعاش بهذا الاسم بوصفه تم إصداره في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ويقضي بأن من يبلغ سن 65 عاما وليس له دخل أو عمل يستحق هذا المعاش، وسيحصل على 900 جنيه .

وكان قد صرح سعودي، بأن توزيع المعاش في جدول المستحقين لأصحاب المعاش بعد وفاته يتم تحديد توزيع المعاش للأرملة بثلاثة أرباع الحد الأدنى للزيادة، مشيرا إلى أنه يتم توصيل المعاشات للمسنيين في المنازل.

وأشار رئيس الصندوق، إلى أن الأرملة المنفردة تحصل ثلثي قيمة المعاش، وتستحق 75% من قيمة الزيادة المقررة لجميع أصحاب المعاشات.

المستحقين للمعاش فى حالة الوفاة

ووفقا لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فإن الفئات المستحقة للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش وهم الأرملة والأرمل إذا كان متزوج أكثر من واحدة وكذلك الأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق .

كما أتاح المشروع للمستحقين للمعاش في وفاة صاحب المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.