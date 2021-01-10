خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات المختلفة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة من هنـــــا، وذلك إنفاذًا لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نص على ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي ينظمها القانون.

وتستعرض «الوطن» خطوات التقديم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة على النحو التالي:

1. سجّل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية ويتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه والتي تتمثل في الاسم والرقم القومي ونوع الإعاقة والعنوان والسن والحالة الاجتماعية ورقم التليفون، وتأكد من أنّ الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

2. بعد ملء بياناتك الشخصية املأ استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

3. بعد التسجيل يظهر لك رقم الطلب الخاص بك، احفظه، علمًا بأنّه ليس معنى أنك سجلت أنّ طلب مقبول، فهذه الخطوة الأولى لدراسة حالتك وعليك استكمال باقي الخطوات.

وبعد ملء النموذج يظهر لصاحب البيانات عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، وتاريخ الكشف، ومن خلال ذات النموذج يستطيع طالب بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب لمركز التأهيل.

4. استعلم عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5. حال قبول الطلب احجز موعدا من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها اتجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد ومعك جميع الأوراق والمرفقات لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

6. وبناءً على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي أوضحت أنّ طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، عليهم اصطحاب التقارير الطبية الدالة على إعاقتهم، شرط أن تكون مختومة وموثقة من أحد المستشفيات الحكومية.