«استراتيجية السيارات»: 60% مكون مصري خلال عامين

تسعى الحكومة من خلال مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويلها للعمل بالغاز، إلى تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة، من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، والحد من التلوث.

وأصبحت اكتشافات الغاز الطبيعي متوفرة في مصر، والدولة بها بنية تحتية متميزة، وهناك 190 محطة غاز، وهناك خطة لإنشاء 366 محطة جديدة، بحسب تقارير اطلعت عليها «الوطن».

وتأتي استراتيجية صناعه السيارات لتضع النقاط فوق الحروف حول اجراءات التحويل من البنزين للغاز، وأنه في خلال عامين ستكون السيارات تصنيعا مصريا بنسبة 60% عن سابقتيها بنسبة 40% حيث يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصناعات المغذية لتدعيم تلك الصناعة.

وقبل أيام، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وتم خلال فعاليات المعرض، إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، ودعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين.

يستهدف هذا المعرض التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية التي يمكن أن تعود على المستهلك من اقتناء سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، والتوعية ببرامج التمويل المتاحة للمواطنين لتسهيل عمليات تحويل السيارات التى يمتلكونها لتعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ غاز)، بالإضافة إلى استعراض الطرازات المتاحة من السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي.

ويعزز المعرض التواصل بين الأطراف المعنية بالبرامج من جهات حكومية ومجتمع أعمال والمستهلكين، وإعطاءرسالة لشركات السيارات المحلية والأجنبية بشأن دعم الدولة للتوجه القائم على تعزيز للاعتماد على تكنولوجيا استخدام الغاز في السيارات بالسوق المحلي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأجنبية في هذا المجال لتعميق التصنيع المحلي، والتوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.