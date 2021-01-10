غلق 1636 منشأة وتشميع 644 مركز دروس خصوصية في الغربية

باشر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية، الخاص بمواعيد الغلق الجديدة، حيث تم غلق عدد (464) محلا، و(86) سوقا، و(151) مطعما، و(259) مقهى، و(252) ورشة، و(424) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية، بإجمالي عدد 1636 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق.

وجاء ذلك حرصا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أشار المحافظ، إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (644) مركزا للدروس الخصوصية، تطبيقا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شدد في تعليماته باهمية الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الدكتور احمد عطا نائب المحافظ أنه تم عزل أرضية النفق وسيتم عمل تعديلات على جدران النفق لمنع تسرب المياه من خلالها.

كما تفقد المحافظ ونائبه أعمال التطوير الجارية في المرحلة الثالثة من كورنيش طنطا والممتد من نهاية شارع الأشرف وحتى الطريق الزراعي، حيث تابع أعمال تدبيس ترعة القاصد، إزالة كافة الإشغالات المتواجدة على جانب الكورنيش، موجهاً شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية تمهيداً للرصف.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سكة المحلة بطنطا، ميدان المحطة، السيد البدوي، كما تابع الأعمال الجارية بشارع الإسكندرية .

كما أشاد بمدى سرعة العمل والنظام والتزام الشركة بالجدول الزمني المتفق عليه.وخلال تفقد المحافظ لأعمال البنية التحتية بنهاية شارع بطرس، تم إغلاق وتشميع أحد مراكز الدروس الخصوصية، وإحالة القائمين عليه لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والمهندس أحمد الدسوقي من الشركة القومية للإنتاج الحربي.