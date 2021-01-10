هدية تذكارية من محافظ الإسكندرية للبابا تواضروس في عيد الميلاد

أرسل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، هدية تذكارية إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الشريف في بيان رسمي، إنه «يدعو الله عز وجل، أن يعيد هذا العيد على قداسة البابا بموفور الصحة والسلام، وعلى الشعب المصري وأبنائه خارج وداخل مصر بالخير والأمن والسلام».

يأتي ذلك عقب وصول محافظ الإسكندرية مكتبه بمقر الديوان العام، صباح اليوم، لمباشرة مهام عمله بمكتبه، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ، على مواصلة مسيرة العمل واستكمال المشروعات بالقطاعات المختلفة، واستمرار حملات الإجراءات الإحترازية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المخالفات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقف التقليد البابوي لأول مرة

وكان من المعتاد أن يلتقي محافظ الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على هامش احتفالات عيد الغطاس التي كان يقيم قداسها البابا في الإسكندرية كل عام، كتقليد بابوي يعود من خلاله البطريرك لترأس قداس أحد الأعياد السيدية الكبرى في مقر كرسيه بالإسكندرية بعيدا عن العاصمة، إلا أنه حتى الآن لم تتضح المعالم من حيث استمرار تلك العادة، أم ترأس البابا لقداس ذلك العيد من الدير، على غرار ما حدث في عيدي القيامة والميلاد خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك على هامش تداعيات قرار إيقاف الصلوات في الكنائس بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، الذي أصدره البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ أسبوعين والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتقتصر الصلوات في قداسي عيد الميلاد المجيد والغطاس على الكهنة و20 فردا فقط، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحفاظا على سلامة الجميع من تجمعات الأعياد التي تجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس.