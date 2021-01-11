«الغرف» عن زيادة مبيعات الدراجات 10%: أفضل من «الجيم»

أعلنت شعبة الدراجات بالغرف التجارية، أن مبادرات الدولة لتشجيع ركوب الدراجات، أدى إلى زيادة المبيعات بنسبة 10%، ودعت برئاسة جمال عبدالمعطي رئيس شعبة الدراجات بغرفة القاهرة، المواطنين إلى ركوب الدراجة، لتقليل النفقات، والحفاظ على الصحة من التجمعات، وخطر فيروس كورونا.

وتابع: أن التغييرات التى حدثت فى الموجة الأولى لكورونا، ساهمت فى تغير سلوكيات المواطنين، وتفاصيل الحياة اليومية، ولجوء عدد كبير من المواطنين، لاستخدام الدراجات الهوائية في التنقل، تجنبا للزحام، ومخاوف العدوى من التجمعات في وسائل المواصلات العامة.

وأفاد رئيس شعبة الدراجات، بأن ركوب الدراجة أفضل من الجيم، كونها تمارس بعيدة عن التجمعات ومخاطرها، مشيرا إلى أن فيروس كورونا فى موجته الأولى، أدخل فئات جديدة للإقبال على استخدام الدراجات الهوائية، وتفضيلها على سياراتهم الخاصة في التنقل بالأماكن القريبة في الأحياء التي يعيشون بها وخاصة المدن الجديدة.

ويأتي الإقبال على استخدام الدراجات الهوائية في التنقل، تماشيا مع مبادرات حكومية عدة، انطلقت خلال العامين الماضيين، لحث المواطنين على استخدامها في التنقل، باعتبارها وسيلة مواصلات آمنة وصديقة للبيئة.

ويقول رئيس شعبة الدراجات، إن نسبة مبيعات وحجم تجارة الدراجات الهوائية ارتفع، وهو ما وضحته مبيعات التجار والموزعين، الذين أكدوا أن زيادة حجم مبيعات الدراجات الهوائية خلال الشهور الماضية بنسبة كبيرة، مدعوم بتأثير المبادرات الحكومية، التي سعت خلال العامين الماضيين، إلى نشر ثقافة استخدامها كوسيلة مواصلات آمنة، ونحن شركاء في هذه المبادرات مع مؤسسات الدولة.

وأطلقت الحكومة المصرية، خلال العامين الماضيين عددا من المبادرات والمشروعات، بهدف نشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية في التنقل اليومي، باعتبارها وسيلة مواصلات آمنة وصديقة للبيئة، لتصبح بديلاً عن وسائل التنقل المستهلِكة للوقود والملوِّثة للبيئة.