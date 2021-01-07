إصابة 4 في تصادم دراجة بخارية بـ«توك توك» ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث سير إثر تصادم دراجة نارية بـ«توك توك»، بقرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ونُقل المصابون إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير إثر تصادم دراجة نارية بـ«توك توك» بقرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة.

وتبين أن المصابين هم، محمد سيد محمد، 18 سنة، مقيم مركز ببا، مصاب جرح قطعي بالوجه 5 سم واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وإبراهيم حسن عبد الجواد، 25 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وأحمد عادل صالح، 20 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وعلي سيد أحمد، 22 سنة، مجند قوات مسلحة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي ببني سويف المصابين، عقب نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.

وفي سياق آخر اصيب مجند بإصابات خطيرة بعدما سقط من قطار قادم من القاهرة إلى أسوان أمام محطة أطواب التابعة لمركز الواسطى، ونقتله سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان اللواء محمد مراد مدير الأمن تلقى إخطارًا من العميد أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بسقوط مجند من قطار الصعيد أمام محطة أطواب بمركز الواسطى، وتبين أن المجند يدعى وليد حمدي شوقي، 23 سنة، مقيم محافظة أسيوط مجند، مصاب بجرح قطعي بالرأس 10 سم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله الى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.