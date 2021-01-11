استشاري طب باطني: حصر أعداد مصابي كورونا في العالم شبه مستحيل

قالت الدكتورة سحر لاشين، استشاري الطب الباطني والتكاملي بجامعة لوس أنجلوس الأمريكية، إن حصر أعداد المصابين بفيروس كورونا شيء شبه مستحيل في العالم، نظرا لأن هناك العديد من المصابين تكون أعراضها خفيفة، ويتم عزلها في المنزل، ولا تجري تحاليل، أو معرفة ما إذا كان هذا الشخص بشكل يقيني أن ما أصيب به فيروس عادي أم لا.

كل الأمراض ما زالت موجودة

وأضافت «لاشين»، خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc »، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن المنهج الطبي الكبير لم يختفِ، وكل الأمراض ما زالت موجودة، ولكن المرض البارز حاليا ومسلط عليه الضوء هو كورونا، وهناك بعض الإحصائيات أشارت إلى أن عدد المصابين بالأزمات القلبية الذين يتوجهون لقسم الطوارئ انخفض، وذلك بسبب تفكير الناس فقط بالكوفيد.

المستشفيات الأمريكية تؤجل العمليات غير الضرورية

وأشارت إلى أنه لا تجرى عمليات في المستشفيات الأمريكية حاليا، ويمكن تأجيلها، بسبب فيروس كورونا، مثل عملية الزائدة أو المرارة أو الحصوة، أو عمليات العيون، فقط قسم الطوارئ فقط يعمل للحالات التي لا يمكن إخراجها من المستشفى، كما أن معظم العناية الطبية يتم الحصول عليها في العيادات، ويتم التواصل مع المرضى عن بعد مثل «سكايب»، أو بالتليفون، والمواطنين متفهمين ذلك، ويلتزمون بعدم الخروج.

المؤتمرات والأفراح والعزومات ممنوعة في أمريكا

وأشارت إلى أنه جرى منع تنظيم مؤتمرات في الولايات المتحدة، ويتم التواصل عبر الاتصال عن بعد فقط، وكما لا يوجد أفراح أو مناسبات أو تنظيم عزومة، متابعة: "الناس خلاص عارفة أن الموضوع حياة أو موت، ولازم نتعامل بمنتهى الجدية مع اللي حاصل، لأنه فيروس غير معروف وغير معروف عواقبه، ولازم نديله احترامه".

يجرى تطعيم الكادرات الطبية باللقاح

وأوضحت أنه يجرى تطعيم الكادرات الطبية العاملة بالمستشفيات حاليا في الولايات المتحدة بلقاح كورونا، خاصة التي تتعامل بشكل مباشر مع مريض كورونا، مثل الجراحين أو أطباء الطوارئ والرعاية المركزة، الذين يتعرضون لكم كبير من الفيروسات.