«القاهرة الجديدة» ينتهي من تنفيذ محطة محولات كهرباء المنطقة الصناعية

قل المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء رئيسية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث بقدرة (120 M V.A ) قابلة للتوسع مستقبلًا حتى (200 MV.A)، مضيفًا أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ كابلات التغذية الرئيسية للمحطة بكابلات جهد (66 K. V)، وذلك للتغذية من محطات المحولات الرئيسية «محطة محولات وطنية – ومحطة محولات النرجس».

وأكّد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنَّه تمّ البدء في أعمال تنفيذ تحميل محطه محولات المنطقه الصناعيه لتغذيه جميع موزعات المنطقه الصناعيه من محطة محولات المنطقة الصناعية وفصل احمال المنطقه الصناعيه تماما عن السكني حيث تم البدء في اختبارات كابلات التغذيه بكميه 15كم من إجمالي كمية 65كم لتكون موجودة وذلك للبدء في أعمال الحفر والتركيبات.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنَّ تكلفة تنفيذ المحطة بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال الاختبارات للمحطة والكابلات تمهيداً لوضع الجهد عليها، وتشغيلها فى موعد أقصاه منتصف الشهر الجاري يناير 2021.

وأوضح أنَّ المحطة ستغذي بتغذية 7 موزعات بالمنطقة الصناعية بالكامل، إلى جانب تدعيم التغذية الكهربائية لمحطات الصرف الصحى ورافع المياه للمنطقة الصناعية.

وأشار المهندس أحمد على، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للكهرباء، إلى أنَّ تشغيل محطة المحولات سيؤدي إلى فصل الأحمال الكهربائية للمنطقة الصناعية عن الأحمال السكنية، مما يسهم في استقرار التيار الكهربائي لأحمال جميع المصانع بالمنطقة الصناعية.