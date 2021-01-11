"سمارة" ترسم الفرحة على وجوه أطفال شفاء الأورمان بالأقصر

في إطار جهود مبادرة "سمارة" لتوعية الأطفال بمخاطر التنمر في محافظة الأقصر، وتشجيع الأطفال أصحاب البشرة السمراء وتنمية مواهبهم ومهاراتهم، قامت لمياء حسين عبد المطلب، مؤسسة المبادرة، بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بمدينة الأقصر.

وحرصت مؤسسة مبادرة "سمارة"، بمشاركة مجموعة من الأطفال المشاركين في المبادرة، على توزيع الهدايا والألعاب والحلوى على المرضى من الأطفال، الذين يخضعون للعلاج بالمستشفى، لرسم الفرحة على وجوههم وإدخال السعادة إلى قلوبهم.

كما شددت "عبد المطلب" ومرافقيها، خلال زيارتهم أقسام المستشفى، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية.

وقالت مؤسسة مبادرة "سمارة" إن زيارة مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تأتي لتعريف الأطفال المشاركين في المبادرة بالدور الكبير الذي يقوم به المستشفى فى علاج المرضى من الأطفال بالمجان، ولدعم الاطفال معنوياً ونفسياً، لاجتياز هذه المرحلة الصعبة.

واضافت أن فكرة المبادرة بدأت تراودها بعد مصادفتها لمواقف كثيرة، تتضمن سلوكيات عدوانية وايذاء نفسي للأطفال أصحاب البشرة السمراء، مما يسبب لهم الحرج، وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار الكثير من وقائع التنمر، سواء على الضعفاء أو الفقراء، وكذلك بسبب المظهر أو لون البشرة، مما أثّر بالسلب على هؤلاء الاطفال.

وأشارت إلى أن المبادره نظمت عدداً من الفعاليات، تضمنت فقرات ترفيهية من التلوين والرسم والرقص مع العرائس، وتقديم وجبات مجانية، وكذلك تنظيم ورش عمل ودورات تنمية الثقة بالنفس، وتنمية مواهب الأطفال، وكيفيه تطوير مهارات الطفل، والوقوف على السلبيات التي يواجهها الطفل.

كما لفتت إلى أنه يجري التحدث مع المعلمين وأولياء الأمور، لتشجيع الأطفال من ذوي البشرة السمراء على مواجهه التنمر، وتنظيم رحلات تثقيفية بمختلف المحافظات، مشيرةُ إلى أن هناك العديد من الأطفال يمتلكون الطموح والمواهب، ولديهم القدرة على تحمل المسئولية.

ومن جانبه، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مثل هذه المبادرات تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع، الذي يتأثر بتلك السلوكيات الخاطئة، موجهاً الشكر للقائمين على مبادرة "سمارة"، على مجهودهم ودعمهم لمرضي السرطان في الصعيد.