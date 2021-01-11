التعليم: ندرس كل السيناريوهات لاستكمال الدراسة حال استمرار أزمة كورونا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دراسة السيناريوهات والخطط المطروحة لاستكمال العام الدراسي الحالي 2020-2021، حال استمرت أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم تم تأجيلها بسبب زيادة حالات الإصابة والوفيات اليومية بكورونا، طبقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، موضحة أنّ العام الدراسي سيتم استكماله مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ هناك متسعا من الوقت لتحديد موقف امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، وأنّ فكرة إلغاء الدراسة غير مطروحة على الإطلاق، لافتا إلى أنّ إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ يوم 16 يناير الحالي وحتى 20 فبراير المقبل، وسيتم دراسة الخطط طبقا لمستجدات كورونا، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم، بأنّه يواصل العمل على تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، كما تعمل الوزارة على تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم، وتحديث منظومة الامتحانات واعتمادها على الفهم والابتكار وليس الحفظ والتلقين، إضافة إلى إدخال نظام حديث في الامتحانات وهو الامتحان الإلكتروني، للقضاء على الغش الجماعي والإلكتروني معا، مشيرا إلى أنّ تجربة الامتحان الإلكتروني التجريبي الذي عقد الشهر الماضي للصف الأول الثانوي حقق نجاحا مبهرا.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنّ جميع امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، ستعقد إلكترونيا لأول مرة داخل اللجان بالمدارس وتحت مراقبة كاملة ومشددة لمنع الغش، إضافة إلى تصحيح الإجابات سيكون إلكترونيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، قائلاً: «كل طالب سيحصل على الدرجات التي يستحقها».

وأضاف شوقي، أنّ هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالاستمرار في تعقيم وتطهير المدارس، من خلال تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه وفناء المدارس، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ ارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس أمر ضروري للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.