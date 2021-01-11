تذاكر طيران وإقامة مخفضة.. أسماء الفنادق المشاركة بـ«شتي في مصر»

أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية مبادرة «شتي في مصر»، تشجيعًا للسياحة الداخلية بالمدن المصرية، إذ تهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب المقيمين خلال الفترة من 15 يناير الحالي، وحتى 28 فبراير المقبل بسعر موحد على النحو التالي:

- من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصري وإلى أسوان 1800 جنيه.

- من القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

أسعار فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا ودهب ونويبع

- فنادق 5 نجوم: سعر الفرد في الغرفة المزدوجة بحد أقصى 750 جنيهًا في الليلة إقامة كاملة Soft All-inclusive.

- فنادق 4 نجوم: سعر الفرد في الغرفة المزدوجة بحد أقصى 600 جنيه في الليلة إقامة كاملة Soft All-inclusive.

- فنادق 3 نجوم: سعر الفرد في الغرفة المزدوجة بحد أقصى 300 جنيه في الليلة إقامة كاملة Soft All-inclusive.

على أن تكون الأسعار للمصريين والأجانب تشمل الخدمة والضريبة.

أسعار فنادق الأقصر وأسوان

تمنح الفنادق نفس الأسعار السابقة ولكن نصف إقامة فقط «إفطار - عشاء».

أسعار الفنادق العائمة

تمنح الفنادق نفس الأسعار السابقة ولكن إقامة كاملة.

ووصل عدد الفنادق المشاركة في المبادرة حتى الآن إلى 110 فنادق بالوجهات السياحية المختلفة ومنها:

فنادق البحر الأحمر

ثري كورنرز صني بيتش، أرابيلا آزور، عرابيا آزور، جيفتون آزور، مارلين إن آزور، فارو آزور، رويال ستار يستش ريزورت، مينا مارك، جولدن بيتش ريزورت، سويس إن «هيلتون الغردقة سابقًا»، فندق كونتننتال الغردقة، كورال بيتش، صن رايز أكوا جوى، صني دايز البلاسيو ريزورت، صني دايز ميريت فاميلي ريزورت، صني دايز بالما دي ميريت ريزورت، صنرايز أكوا جوى ريزورت، رويال لاجونز أكوا بارك، لونج بيتش، هوتيلوكس بيتش، كاريبيان ورلد ريزورت سوما باي، سي جل، أورورا أوريانتال ريزورت، قرية الياسمين، كنج توت بيتش ريزورت، سفينكس أكوا بارك بيتش، ميركيور الغردقة، أولد بالاس ريزورت، بالم رويال سوما باي، ثري كورنرز ريحانا ريزورت الجونة، أمارينا أبو سوما، شمس سفاجا، كاريبيان ورلد ريزورت سفاجا، مينا فيل سفاجا، أولد بالاس ريزورت سهل حشيش، سلطان باي الجونة، بالينا براديس أبو سوما، الأحلام أبوسوما سفاجا، أمارينا أبو سوما سفاجا - جنة سفاجا هورايزون الوادي أكوا بارك العين السخنة.

فنادق مرسى علم

ثري كورنرز فيروز بلازا ريزورت - ثري كورنرز بيتش ريزورت، ثري كورنرز هابي لايف، وادي لحمى آزور، وادي لحمي، بريكا باي ريزورت، هيلتون مرسى علم النوبي، رويال تيوليب، تيوليب، نوفوتيل، الفستون ريزورت، رويال تيوليب، نوفوتيل، مورين.

فنادق جنوب سيناء

أمفوراس، كونكورد، اكسبيرنس كيروسيز باركلاند، تروبيتال نعمة باي، تروبيتال وايفز «يتبع تروبيتال نعمة باي»، سييرا، تيرانا أيلاند فيو ريزورت، مارتيم جولي فيل نعمة باي، نوفوتيل، جراند أوازيس، بارسيلو تيران، هيلتون شاركس باي، مارينا شارم، سي بيتش أكوا بارك، شارم هوليداى ريزورت، شارميليون كلوب أكوا بارك، شارميليون سي لايف «جاردنز أكوا بارك»، شارميليون كلوب ريزورت، أكسبيرينس سان جورج، ليدو شارم، سي بيتش أكوا بارك، ريحانة رويال بيتش ريزورت، تمرا بيتش ريزورت، شرم ووتر فولز ريزورت، شارم برايد، شارم كليف ريزورت، رويال باراديس، شرم إن أمارين، أورينتال ريفولي، فالكون هيلز هضبة أم السيد، فتلكون هيلز نعمة باي، لابراندا تاور باي ريزورت، تيفولي، بالما دي شارم، نويبع كلاب بنويبع، تيرانا دهب بدهب، تروبيتال دهب أوازيس بدهب.

فنادق طابا

موفنبيك طابا.

فنادق الأقصر

شتايجنبرجر نايل بالاس، شتايجنبرجر اشتي، سونستا سان جورج، ميركيور الكرنك، أبروتي، إيمليو، الكرنك، فيليب.

فنادق أسوان

بسمة، أوبليسك.

الفنادق العائمة

تويا، بلو شادو، رويال روبي، نايل روبي، أوبرا، زينة، شاتو لا فاييت، راداميس 2.

ودعما لمبادرة «شتي فى مصر» لتشجيع السياحة الداخلية، سبق وقرر المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي، منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير 2021.