حملة مكبرة لإزالة الإشغالات العشوائية بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات من الكوبري وطرق وشوارع المدينة.

واستهدفت الحملة التي قادها اللواء هشام رفعت، رئيس المدينة، رفع الإشغالات والباعة من مدخل المدينة والكوبري لتسهيل الحركة المرورية وحركة سير المواطنين، وأكد رئيس المركز العمل على تسهيل حركة سير المواطنين وأصحاب السيارات بمدخل المدينة وشوارعها، من خلال رفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين على الطرق والشوارع.

وناشد رئيس المدينة، المواطنين والباعة بعدم التعدي على حرم الطرق لعدم تعطيل حركة المرور.

كما قامت إدارة الإيرادات والإشغالات والنظافة العامة بحملات على كافة الأسواق، سواءً في قرى الوحدات المحلية والمدينة، لمتابعة مدى انتظام جميع الباعة في الأماكن المخصصة لها، وعدم الخروج عنها، وأيضًا رفع جميع الإشغالات لعدم حدوث تكدس وشلل مروري.

وأشار رئيس المدينة إلى تحصيل مستحقات الدولة من قبل مسؤولي إدارة الإيرادات، ومتابعة النظافة العامة، ورفع كافة المخلفات والقمامة، مؤكدًا على عدم الخروج عن الأماكن المخصصة لهم.

وفى السياق ذاته، أوضح رئيس المدينة العمل على تجميل وتطوير الطرق والشوارع وتوسعتها، وإضفاء منظر جمالي وحضاري يليق بالمدينة، من خلال تركيب بعض الأعمدة في الشوارع بهدف التوسعة ورفع كفاءة الإنارة.

وفي وقت سابق، أغلقت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة 4 مراكز للدورس الخصوصية، وأكد العميد خالد كشك، رئيس المدينة، المرور على جميع المناطق التي تُفتح بها سناتر لإعطاء الدروس الخصوصية بها وغلقها فورً، مشيرًا إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار إلى غلق مركزين تعليميين بقرية القلج، والذي تواجد بها عدد من الطلبة دون اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد، كما أغلق مركظان آخران بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين على تلك السناتر.