الأوقاف تستعد لفتح مسجد النور بعد 15 يوما على إغلاقه

بدأت وزارة الأوقاف استعدادتها لفتح مسجد النور، أحد أهم وأكبر المساجد الموجودة في القاهرة الكبري، والذي يمثل صرح إسلامي بمنطقة العباسية، بعد غلقه قبل أسبوعين وتحديدا الثلاثاء 29 ديمسبر 2020، بسبب عدم التزام المصلين بالضوابط الاحترازية التي حددتها وزارة الأوقاف بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في ظل تصاعد أعداد المصابين وتزايد حدة الموجة الثانية للفيروس.

وتعود الواقعة لحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى مسجد النور لأداء صلاة الظهر، فلاحظ مخالفة بعض المصلين لتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي، فقرر عقب أدائه صلاة الظهر بمسجد النور غلق المسجد وساحته وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، وخصم 10 أيام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل به.

15 يوما غلق

وبحسب مصادر لـ«الوطن»، فهناك عمليات تعقيم وتطهير تتم الآن لمسجد النور استعدادا لفتحه، حيث تعقد لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف اجتماعا لبحث فتح المسجد، بعد انتهاء الـ15 يوما مدة العلق غدا، وترفع اللجنة تقريرها للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للتصديق على قرار الفتح.

مراعاة التباعد الاجتماعي

بدوره، دعا وزير الأوقاف، رواد بيوت الله عز وجل للالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق، فمن كان يحب بيوت الله عز وجل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالإجراءات الوقائية.

وشددت غرفة عمليات وزارة الأوقاف في تعليماتها بشأن فيروس كورونا، على محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة، وأنّ الوزارة ستكون مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، إذ حددت الوزارة عدد من الضوابط الخاصة بكورونا يجب تطبيقها من قبل العاملين بالمساجد ورواد المساجد، أهمها التعقيم والتطهير والكمامات والتباعد الشخصي والاجتماعي.