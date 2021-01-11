محافظ بني سويف ورئيس التنمية الصناعية يتفقدان المجمع الصناعي ببياض

تفقد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، يرافقة رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، اليوم الاثنين، مجمع الصناعات بمنطقة بياض العرب شرق النيل، والذي يُعد واحداً من 13 مجمعاً صناعياً وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها في عدد من المحافظات، بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وتفقد المحافظ يرافقه رئيس الهيئة المجمع الصناعي المقرر افتتاحه قريباً، والذي أقيم على مساحة 70 فداناً، ويضم 266 وحدة صناعية موزعة على20 "هنجر"، بمساحات متفاوتة تم طرحها بنظام الإيجار أو التمليك، لأصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين من الشباب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار.

يشمل المجمع منتجات وأنشطة في القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية والمعدنية، بجانب مكونات المجمع وأقسامه الإدارية، التي تتضمن مبان خدمية وإدارية وبنك، ومنافذ بيع، ومبنى للمعارض، بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.

كما زار المحافظ ورئيس الهيئة مصنع إنتاج الأدوية، المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويصدر إلى أكثر من 30 دولة، وتفقدا مراحل وخطوط الإنتاج، ومنظومة الأمن والسلامة بالمصنع، واستمعا إلى شرح بعض تفاصيل الإنتاج، والأسواق المستهدفة التي يذهب إليها المنتج، سواء المحلية أو التصدير، والجودة التي يسعى المصنع للوصول إليها، وخططه المستقبلية.

وفي ختام الزيارة، عقد المحافظ اجتماعاً بالمقر الإداري لمنطقة بياض العرب الصناعية، بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية والعاملين بالمنطقة، وذلك لمناقشة آليات منظومة العمل، والإجراءات التنسيقية التي يتم اتباعها بين المحافظة والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، وتفعيل التعاون والتكامل بين كافة أطراف المنظومة وجمعيات المستثمرين وغيرها.