مصرع شخص وإصابة 5 في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف الغربي

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون، بينهم ثلاثة أطفال، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي «أسيوط- الجيزة»، بنطاق مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سمسطا المركزي، والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لقربها من مكان الحادث، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.

كان مرفق إسعاف بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، قرب كمين سمسطا، بدائرة المركز، ووقوع حالة وفاة وعدد من المصابين.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وايداع الجثة مشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

وتبين أن المصابين هم: ربيع أحمد محمد، 32 سنة، مصاب اشتباه بالعمود الفقري، وأبناؤه يوسف ربيع أحمد، 10 سنوات، مصاب جروح وكدمات بانحاء متفرقة بالجسم، ومحمد ربيع أحمد، 7 سنوات، مصاب جروح وكدمات متفرقة من الجسم، ونورا أبو المجد محمد، 26 سنة، مصابة جروح وكدمات متفرقة من الجسم، وجنا عصام أبو المجد 10 سنوات، مصابة جروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية واتخاذ اللازم، لقربها من موقع الحادث.

كما تبين أن المتوفى يدعى علاء أبوالمجد محمد، 42 سنة، مقيم بمحافظة الاسكندرية، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه الحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والاستعلام عن حالة المصابين، والتقرير الفني لرجال المرور حول الحادث لبيان سببه.