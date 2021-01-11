طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار على مناطق متفرقة الأربعاء والخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة في الفترة من الثلاثاء 12 يناير وحتى الخميس 14 يناير، حيث أوضحت الهيئة أن طقس غد الثلاثاء يشهد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، دافئ نهارا مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

أما الأربعاء يشهد طقس دافئ نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

والخميس يكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

ومتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية الأربعاء، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 12 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 13 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الخميس 14 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.