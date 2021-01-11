خالد عكاشة: مصر تعتبر القضية الفلسطينية «قضية العرب المركزية»

قال اللواء خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاجتماع الوزاري الرباعي لبحث القضية الفلسطينية الذي ضم كل من مصر، الأردن، فرنسا، وألمانيا على درجة عالية من الأهمية، ويستمد أهميته من تعبير وزراء الدول المشاركة عن مواقف دولهم في أكثر من نقطة تعيد مشهد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي إلى واجهة الاهتمام الدولي والأجندة الدولية وهو أبرز ما تستهدفه الدولة المصرية في الفترة الراهنة وأكد عليه سامح شكري وزير الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يعلم أن مصر تقف موقفًا مبدأيًا في قضية بلادهم وتعتبرها قضية العرب المركزية وقضية المنطقة.

توافق الدول الثلاث مع مصر بشأن القضية أمر مهم للغاية

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، الذي يعرض عبر شاشة صدى البلد: توافق الدول الثلاث الأخرى مع الرؤية المصرية هو أمر على قدر عالٍ من الأهمية والإيجابية، إذ أنه أمر جديد، وعادت الأطراف الأوروبية لمحاولة لعب دور بعد سنوات التشويش التي أصابت القضية بشكل لم يكن موفقًا.

وتابع أن خطة السلام الأمريكية التي جرى طرحها منذ عامين أصابها ارتباك شديد، ولا يوجد أي منطق في تنفيذها على الأرض: حتى اليوم تمضي إسرائيل في عمليات الاستيطان وهذا ما يعيدنا إلى مخرجات وتأكيدات فيما جرى باجتماع اليوم وأن الدول الأربع اتفقت بشكل كامل وشامل على أن عملية الاستيطان على الأراضي الفلسطينية من شأنه تعطيل أي فرصة للسلام أو أي إمكانية للبناء عليها.

وأكد أن عملية الاستيطان تضرب أفق السلام في الصميم وهو ما جاء على لسان وزراء خارجية الدول الأربع أثناء إجاباتهم على الأسئلة التي طُرحت عليهم في المؤتمر الصحفي الذي جمعهم.