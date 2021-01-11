القليوبية تسجل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، وسجل مركز بنها أعلى معدل إصابة اليوم، بعد أن وصل عدد الإصابات به إلى 19 حالة، جاء بعده في الترتيب مركز القناطر الخيرية، الذي سجل 9 حالات، فيما سجلت 4 مراكز أخرى صفر إصابة، وهي العبور وشرق شبرا الخيمة وشبين القناطر وقها، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة، منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، عند 11 ألف و767 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 867 حالة إصابة، والعبور 185 حالة، والقناطر الخيرية 720 حالة، وبنها 3660 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1203 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1284 حالة، وشبين القناطر 815 حالة، وطوخ 1481 حالة، وقليوب 788 حالة، ومدينة قها 72 حالة، وكفر شكر 682 حالة إصابة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن مستشفى ناصر العام شفاء طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي سجلت فيه المحافظة 8 حالات وفاة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، في مستشفيات ومراكز العزل المختلفة.

وجاء في بيان صدر عن مستشفى ناصر، قبل قليل، إن إحدى الأطفال المصابات بفيروس كورونا، غادرت المستشفى بالفعل، بعد خضوعها للعلاج لمدة أسبوعين، داخل العزل، حتى تأكد شفاؤها، وجاءت نتيجة المسحة الأخيرة لها سلبية.

وبينما أشار البيان إلى وجود 28 حالة إصابة بفيروس كورونا، تخضع للعلاج بمستشفى ناصر حالياً، فقد أعلن مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها استقرار حالتي الاشتباه بكورونا، اللتين جرى استقبالهما في وقت سابق أمس الأحد، حيث تم إيداعهما قسم العزل لحين التأكد من إصابتهما بالفيروس من عدمه.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر طبية في مديرية الصحة بالقليوبية تسجيل 8 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بواقع 6 حالات في مستشفى قها المركزي، المخصص لعزل الحالات المؤكدة والحرجة، إضافة إلى حالتين بمستشفى شبين القناطر.

وأوضحت المصادر أن الوفيات المسجلة بعزل قها تتضمن سيدتين وعامل، من مركزي طوخ وبنها، بينما تمثلت وفيات مستشفى شبين القناطر في سيدة شابة، تبلغ من العمر 45 سنة، والأخرى مسنة تبلغ 67 سنة.