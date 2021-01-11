جيهان زكي: فخورة كوني أول امرأة بالبرلمان حاملة دكتوراه في «المصريات»

أعربت الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب، عن سعادتها البالغة كونها أول أمرأه تدخل البرلمان، حاملة الدكتوراه في تخصص الحضارة المصرية القديمة وعلوم المصريات، متمنية أن تشارك في التشريعات الخاصة بالحفاظ على التراث الثقافي وزيادة الوعي لدى المواطن المصري، بأهمية الحضارة المصرية، وأهمية تاريخ هذا البلد، بالإضافة إلى أهمية أن يستمد المواطن المصري حاضره من ماضيه، فتلك نقطة مهمة للغابة بالأخص، لدى النشء الجديد والأجيال القادمة.

ترسيخ الهوية

وأوضحت «زكي»، خلال لقائها عبر zoom، اليوم الإثنين، مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة «extra news»، أن ملف الآثار لديه ذراعان، أولهما الذراع الغربي لمجابهة ومغيرة الصورة المصرية في العالم ودول شمال البحر المتوسط بالأخص، وتلك نقطة هامة جدا، فملف الآثار يعتبر من أهم الكروت المصرية المشاركة في منظومتي السياسية والثقافية، فهذا جزء هام جدا، بالإضافة إلى جزء التعامل مع المنظمات الدولية مثل اليونيسكو وغيرها.

وأكملت: أما الذراع الثاني فيتمثل في المجتمع المصري نفسه، وهو ذراع داخلي لا يقل أهمية عن الحوار الغربي، وهو الحوار المجتمعي وترسيخ الهوية المصرية، وهذا لن يتم إلا بإدراك قيمة التاريخ المصري.

وحول القضايا التي ستحاول طرحها ببرلمان 2021، أشارت إلى أن تخصصها كأستاذة الحضارة وعلوم المصريات بالمركز القومي للبحوث العملية بجامعة السوربون الفرنسية، سيدفعها بشكل حتمي تجاه مجال الآثار والحضارة المصرية والتراث الثقافي.

جيهان زكي: عملي بمركز بحوث جامعة السوربون الفرنسية سيساعد على خلق جسر من التواصل بين مصر والغرب