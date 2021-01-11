«رياضة ومحليات وعلاقات أسرية».. قائمة أولويات المعينين في البرلمان

شهد مجلس النواب قبل أيام تعيين 28 عضوًا جديدًا، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصل الأعضاء أمس، لتسلم كارنيهات البرلمان ومزاولة أعمالهم بشكل رسمي، قبل أولى جلسات مجلس النواب الجديد.

وعلى هامش وجودهم في البرلمان، أعرب بعضهم عن أولوياته التي يضعها في المرتبة الأولى بعد تعيينه في النواب والتي يسعى الفترة المقبلة لتحقيقها.

علي جمعة: سأركز على الأسرة ومعيشة الإنسان

من جانبه، قال الشيخ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق وعضو مجلس النواب، إنّه يتمنى أن يعينه الله على أداء هذا التكليف.

وأضاف جمعة: «سأركز على الأسرة لأنها عاوزة شغل كتير وهي أولى، وسأركز على ملفات الجرائم الإلكترونية التي تسير بلا ضابط ولا رابط ولا نظام أخلاقي يضبطها ويجعلها أقل أثارا سلبية على المجتمع، وهناك ملفات أخرى متعلقة بمعيشة الإنسان ويومه ورفاهة البلاد والعباد، الملفات كثيرة وتحتاج إلى عمل متواصل .. ربنا يعيننا».

عماد خليل: أولوياتي في البرلمان التحول الرقمي وقانون المحليات

وقال عماد خليل، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ هناك مجموعة من الأفكار والأجندة الخاصة بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم، واستمرار النهج والثقة التي وضعها في الشباب والعمل على تمكينهم، ودعم وتمكين المرأة من ناحية، ومن ناحية أخرى خطط التنمية المستدامة التي تسير بها الدولة ومواكبة تطورات العصر الحديث من خلال التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة.

وأضاف عماد خليل خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، أنّه من من ضمن أولوياته إصدار قانون الإدارة المحلية، من أجل تشكيل المجالس المحلية، والذي يتكون من أكثر من 55 ألف عضو على مستوى الجمهورية، والذي يساعد النواب في التفرغ للدور الرقابي والتشريعي.

آية مدني: سأغيّر ثقافة ممارسة الفتيات للرياضة عبر البرلمان

وقالت آية مدني، العضوة المعينة بالنواب، إنّها لعبت في إحدى الأندية ووصلت لبطولة العالم، وحاليا في مناصب دولية في الاتحاد الدولي للخماسي، وتطمح لأن تكون الرياضة شيء مهم وأسلوب حياة، من خلال وجود بروتوكولات تعاونية بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، لدمج أطفال المدارس في النوادي ومراكز الشباب: «هحط خطة لـ20 سنة قدام لازم أبدا من دلوقتي».

وأضافت «مدني»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، أنّ أولى العقبات التي واجهتها في مسيرتها الرياضية كانت الدراسة، إذ إنّها شاركت في أول دورة أوليمبية عندما كانت طالبة في المرحلة الثانوية، «الناس بتضطر تفاضل بين الرياضة والتعليم، ومحدش قادر يعمل الاثنين إلا بدعم من البيت».

وأشارت إلى أنّ ثقافة المجتمع في تقبل سفر الفتيات للخارج والخضوع لمعسكرات تدريبية في دول أجنبية يجب أن تتغير، كما أنّها تطمح في المساعدة في التعليم ودمج المحجبين في الرياضات العالمية: «كل واحد من حقه يمارس الرياضة بالشيء المؤمن بيه».

درية شرف الدين: البرلمان سيتحمل جانبا من أعباء المتغيرات العالمية

أكدت النائبة الدكتورة درية شرف الدين، اعتزازها بتعيينها عضوا بمجلس النواب، قائلة: «أرجو أن يكون هذا الموقع إضافة لي، وأن أكون عند ثقة السيد الرئيس الذي اختارني وثقة الشعب المصري لأنني سأكون نائبة عن الشعب».

وشددت على احترامها للمؤسسة التشريعية لما تقوم به من مهام كثيرة تشريعية ورقابية، مبيّنة أنّ الشعب المصري ينتظر من المؤسسة التشريعية الكثير، مشيرة إلى أنّ المتغيرات على مستوى العالم والمنطقة ليست سهلة، وستتحمل المؤسسة التشريعية بنوابها أعباء هذه المتغيرات.