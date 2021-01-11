5 منتخبات تصل اليوم للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد.. تعرف عليها

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي ، عن وصول 5 منتخبات لكرة اليد من عدة دول مختلفة اليوم الإثنين، للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

مطار القاهرة يستقبل 5 منتخبات مشاركة ببطولة كأس اليد اليوم

وأكدت المصادر أنه من المنتظر وصول بعثة منتخب الأرجنتين وعددهم 26 راكبا قادمين على متن الطائرة التركية رقم 692، ومنتخب بيلا روسيا على الخطوط الأوكرانية رحلة رقم 397، وتقل على متنها 27 راكبا، كما يصل منتخب الكونغو الديمقراطية على مجموعتين وعددهم 25 راكبا، وتصل المجموعة الأولى على طيران الإثيوبية قادمة من أديس أبابا رحلة رقم 452، والثانية تصل على متن الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران رقم 800 قادمة من باريس.

وتصل كل من منتخبات ايسلندا وتشمل 30 راكبا، ومنتخب البرتغال على متن رحلة مصر للطيران رقم 760 وعددهم 31 لاعبا.

أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة من مطار القاهرة

وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث تم تنظيم دخول الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة.

أطباء الحجر الصحي يشرفون على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

ويتولى فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، عمل التحاليل اللازمة داخل الأتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، وذلك للتاكد من خلوهم من أي عدوى.

تخصيص 4 فنادق بالقاهرة لاستضافة المنتخبات المشاركة بالبطولة

وتتولى شرطة ميناء القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء حسين منيع مدير أمن مطار القاهرة الدولي، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المعسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، حيث تم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة المنتخبات المشاركة بالبطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.