كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن وصول 5 منتخبات لكرة اليد من عدة دول مختلفة غدا الإثنين، للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر، في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

المطار يستقبل 5 منتخبات مشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد غدا

وأكدت المصادر، أنه من المنتظر وصول بعثة منتخب الأرجنتين، وعددهم 26 راكبا قادمين على متن الطائرة التركية رقم 692، ومنتخب بيلا روسيا على الخطوط الأوكرانية رحلة رقم 397، وتقل على متنها 27 راكبا، كما يصل منتخب الكونغو الديمقراطية على مجموعتين، وعددهم 25 راكبا، وتصل المجموعة الأولى على طيران الإثيوبية قادمة من أديس أبابا رحلة رقم 452، والثانية تصل على متن الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران رقم 800 قادمة من باريس.

وتصل كلا من منتخبات ايسلندا وعددهم 30 راكبا، ومنتخب البرتغال على متن رحلة مصر للطيران رقم 760 وعددهم 31 لاعبا.

تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولةمن مطار القاهرة

وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث تم تنظيم دخول الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة.

ويتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللآزمة داخل الأتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، وذلك للتاكد من خلوهم من أي عدوى.

وتتولى شرطة ميناء القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء حسين منيع مدير أمن مطار القاهرة الدولي، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، حيث تم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لإستقبال واستضافة المنتخبات المشاركة بالبطولة منذ لحظة وصولهم حتى إنتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للإختلاط بهم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.