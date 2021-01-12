بطولات في مستشفيات العزل.. ولادة ووقف نزيف وتركيب مفصل لمصابي كورونا

لم تتوقف شجاعتهم وتفانيهم وإخلاصهم على مواجهة الفيروس الغامض ووقف نهشه في أجساد المصريين، بل تنوعت بطولاتهم في مستشفيات العزل، حيث لم يكتفوا بعلاج الفيروس طبقا للبرتوكول الذي وضعته وزارة الصحة، بل تجاوزوا ذلك لإجراء عمليات صعبة ودقيقة للمرضى من مصابي فيروس كورونا، لتخفيف آلامهم وإنقاذ حياتهم، في لحظة لم يتخيلوا أنّهم قد يعيشوها يومًا ما، لكنها حدثت وكادوا سيفقدوا حياتهم وحياة أجنة لا ذنب لها، إلا أنّها جاءت في عام الوباء، لكن حياتهم أضحت في أمان بفضل بطولات الجيش الأبيض.

وترصد السطور التالية بطولات داخل مستشفيات العزل كما يلي:

عملية ولادة لأم مصابة بتسمم حمل وكورونا وتركيب سرير خاص لها في العناية

استقبل طوارئ مستشفى الأحرار التعليمي في الزقازيق بالشرقية، سيدة مصابة بفيروس كورونا باغتتها آلام الولادة المفاجئة، شخّصها الأطباء بارتفاع بضغط الدم وتسمم حمل، ما تطلب حجزها بأحد أسرة العناية المركزة على الفور خشية تدهور حالتها، إلا أنّ أسرة الرعاية كانت ممتلئة جميعها في تلك الليلة.

«العناية مليانة مفيش مكان فاضي».. هكذا أبلغ الدكتور أحمد زكي نائب مدير المستشفى لاستقبال حالات الطوارئ، والنائب الإداري المناوب حينها للمستشفى، أهل السيدة الحامل وبدأت محاولات الأسرة في البحث عن سرير رعاية مركزة في مستشفيات المحافظة، وبحسب رواية الدكتور أحمد زكي لـ«الوطن»: «تلقيت خبرا عن وضع الحالة من خلال أطباء المستشفى، وبعد محاولات عدة مع مديرية الصحة لإيجاد سرير بالعناية المركزية بأحد مستشفيات المحافظة لم يتم التوصل إلى شيء، ملقناش مكان في أي عناية مركزة الوقت ده».

وأضاف: «خدت جهاز التنفس الصناعي من سرير رعاية الأطفال الفاضي ونزلناه يتركب على سرير إضافي حطيناه في رعاية الكبار، بعد رحلة بحث قطعها أهل السيدة الحامل استمرت نحو 5 ساعات لم يتوصلوا فيها إلى نتيجة».

عاود أحد أقاربها الاتصال بالدكتور أحمد زكي نائب مدير مستشفى الأحرار للطوارئ ليستغيث به في محاولة إيجاد حل لإنقاذ الأم وجنينها: «قولت لأهلها هاتوها وأنا هتصرف»، بعد علمه بوجود سرير فارغ في رعاية قسم الأطفال.

بطولة الطبيب الثلاثيني في العزل لإنقاذ الأم في الرابعة فجرًا تجسدت في حسن تصرفه وسرعة تدخله: «خدت جهاز التنفس الصناعي من سرير رعاية الأطفال الفاضي ونزلناه يتركب على سرير إضافي حطيناه في رعاية الكبار وغيرنا وصلة الأنبوبة بس عشان تناسبها»، لإنقاذ السيدة بعد وصول الضغط إلى 170/100.

بدأت عملية ولادة الأم المصابة بفيروس كورونا وتسمم حمل، تحت إشراف فريق طبي من المستشفى ضمّ الدكتور إسماعيل خليل أخصائي النساء والتوليد، والدكتور حسام بلاسي طبيب أمراض النساء، والدكتورة مروة أحمد طبيبة أمراض النساء، وتولى عملية التخدير الدكتور إسلام أشرف طبيب التخدير والمسؤول عن متابعة الحالة في العناية المركزة.

وبنجاح تام تمكن الأطباء من إتمام عملية الولادة للأم التي أنجبت طفلة سليمة بعد التأكد من عدم تعرضها للعدوى بفيروس كورونا من والدتها، وتم ضبط نسبة ضغط الدم وبحسب تأكيد الدكتور أحمد زكي بطل الواقعة الذي تدخل لإنقاذ الأم، خرجت السيدة بحالة مستقرة.

إجراء عملية قيصرية لأم مصابة بكورونا في المستشفى الدولي بالدقهلية

أجرى أطباء مستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، عملية قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لإنقاذ حياتها والجنين.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنّ الفريق الطبي نجح في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل بالشهر التاسع، مصابة بكورونا، كانت محجوزة بقسم العزل في مستشفى المنصورة الدولي، وبفحصها تبيّن أنّ نسبة تشبع الأكسجين لديها منخفضة.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أنّ الفريق الطبي تمكن على الفور من التعامل مع الحالة، وإجراء الولادة القيصرية لإنقاذ حياة الأم والجنين، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، للحفاظ على الفريق الطبي، وأيضا الإجراءات الطبية اللازمة لحماية حياة الأم والجنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنّ العملية أجريت وجاءت التقارير المبدأية للحالة بسلامة الأم والجنين، وأنّهما بحالة مستقرة وجيدة، وما زالا تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.

نجاح عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا في الأقصر

أعلن مستشفى الأقصر العام، نجاح عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وقال الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، إنّ السيدة كانت تعاني من نزيف حاد وعلى الفور أجرى فريق من أطباء قسم النساء والتوليد عملية ولادة عاجلة.

ضمّ الفريق الطبي أخصائي النساء والتوليد الدكتورة صباح حسين، والدكتورة أسماء محمود، وطبيب تخدير سحر عبدالحميد، وتمريض عمليات سمر عبدالعزيز، وطبيب حضانة محمود حامد وتمريض حضانة غالية جابر.

وأكد خلف، أنّ المولود بحالة جيدة وجرى إيداعه حضانة عزل للملاحظة والمتابعة وتطهير غرفة العمليات قبل وبعد العملية لمنع انتقال العدوى.

وتعتبر عملية الولادة هي الثانية في الأقصر منذ بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد عملية ولادة ناجحة أيضا لسيدة في العقد الثالث من عمرها في مستشفى العزل بالعديسات المخصصة لعزل الحالات الحرجة، وتعافت السيدة بعد الولادة بأيام.

مستشفى تلا بالمنوفية يجري عملية ولادة لمصابة بكورونا للمرة الأولى

استقبل مستشفى تلا المركزي، المخصص لعزل حالات كورونا، مريضة حامل مصابة بكورونا، تستوجب حالتها الرعاية المركزة، وأثناء تلقي المريضة العلاج والرعاية اللازمة لمصابي الكورونا، استوجبت حالاتها الخضوع لعملية ولادة عاجلة، لتصبح أول عملية ولادة لمصابة بكورونا يشهدها المستشفى.

وعلى الفور بدأ فريق كامل من الطاقم الطبي بالمستشفى، في عمل اللازم لسلامة الحالة ومولودها، بوجود الدكتور مصطفى أبو طالب، مدير عناية العزل، وهم: الدكتور محمود العباسي، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور تامر يوسف، أخصائي النساء والتوليد، لإجراء العملية، بمشاركة الدكتور سري زيادة، أخصائي التخدير، وبوجود الدكتور محمد عنبر، أخصائي الأطفال.

تركيب مفصل صناعي لمسنة مصابة بالفيروس بمستشفى بئر العبد

أكدت مديرية الصحة في شمال سيناء، نجاح جراحة عاجلة لمريضة مصابة بكورونا، لتركيب مفصل صناعي بالحوض في مستشفى بئر العبد المركزي.

وذكرت مديرية الصحة، في بيان صحفي، أنّ المريضة عمرها 60 عامًا وتعاني من هشاشة في العظام وكسر في عنق عظم الفخذ الأيمن، ما استدعى إجراء جراحة استبدال مفصل الحوض بمفصل أسمنتي كامل ثلاثي الأقطاب، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة جدا، إذ تعاني المريضة أيضا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أنّ الفريق الطبي ضمّ: الدكتور محمد سلامة، مدرس واستشاري جراحة العظام والمفاصل بطب جامعة القاهرة، الدكتور محمود الوكيل، مدرس واستشاري التخدير بطب جامعة القاهرة، الدكتور علي العوضي، أخصائي جراحة العظام بمستشفى بئر العبد المركزي، الدكتور محمد حسن، طبيب جراحة العظام المقيم بمستشفى بئر العبد المركزي، وائل سلمى، فني العظام بمستشفى بئر العبد المركزي، الى جانب الدكتور تامر حمدي، مدير مستشفى بئر العبد المركزي.