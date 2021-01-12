طرح شقق الإعلان الـ15 الأيام المقبلة.. خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات

قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، إنّه سيتم طرح الوحدات السكنية التابعة للإعلان الـ15 في الإسكان الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من فرز طلبات المتقدمين لوحدات الإعلان السابق.

وأوضحت مي عبدالحميد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ مساحات الشقق التي سيتم طرحها في الإعلان الـ15 تبدأ من 90 مترا كاملة التشطيب، وذلك في مدن 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، والعبور الجديدة، ويتم تسديد قيمة الوحدة السكنية بأنظمة سداد مختلفة، منها نظام التقسيط لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وتستعرض الوطن خطوات الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي وفق موقع الحجز الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على النحو التالي:

الدخول على موقع الحجز الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان من هنـــــــــــا.

استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة التفاصيل الخاصة بالمساحات والأسعار وأرقام العمارات وغيرها.

في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع، يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد بالضغط على خانة تسجيل مستخدم جديد، ثم تسجيل البيانات الأساسية الخاصة بالاسم، والرقم القومي، والتليفون، واسم الزوجة والرقم القومي للمتزوج، مع العلم بأنّ الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل، ويفضل تسجيل البريد الالكتروني لضمان وصول كلمة المرور.

يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة لمدة 5 دقائق عن طريق SMS والإيميل، ويتم استخدامها في وضع كلمة سر دائمة على أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم إضافة إلى أحد الرموز.

الدخول على الموقع مرة أخرلا من خلال الضغط على خانة دخول مستخدم حالي، وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

الضغط على مفتاح أرغب في التقدم ثم خانة استخراج رقم الاستمارة، وتظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يضغط المتقدم على خانة تأكيد، ليظهر رقم الاستمارة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

يحوّل العميل مقدم الحجز وفقًا للإعلان الخامس عشر، ومصروفات التسجيل على أن يكون التحويل من حساب العميل أو لصالح أقارب الدرجة الأولى والثانية فقط، وأن يتحمل القائم بعملية التحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي لرقم الحساب، وهو رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليها عند التسجيل.