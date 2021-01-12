مصرع سائق إثر انفجار تنك سيارة نقل مواد بترولية بالدقهلية  

تفحم سائق سيارة نقل ثقيل في الدقهلية، اليوم، إثر انفجار تانك مازوت بقرية ميت غريطة، التابعة لمركز السنبلاوين، إثر اصطدامه بعامود كهربائي.

وتلقي اللواء رافت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بسماع صوت انفجار ضخم بقرية ميت غريطة، التابعة لدائرة المركز، إثر نشوب حريق هائل في سيارة نقل مازوت، تابعة لإحدى محطات الوقود بالقرية.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر، رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تفحم سيارة نقل مواد بترولية، ووفاة قائدها.

وتبين أنه في أثناء عودة السيارة للخلف، اصطدمت بعامود كهربائي، ما تسبب في سقوط أحد الأسلاك الكهربائية وإحداث شرارة كهربائية، وكان تنك السيارة به بعض بقايا المواد البترولية «مازوت»، ما أدى لانفجار التنك، ووفاة قائد السيارة واحتراقها بالكامل.

وقال شهود العيان، إن ماس كهربائي حدث للسيارة تسبب في نشوب حريق بها، أدى إلي حدوث دوي انفجار هائل، تسبب في تحطم نوافذ المنازل المجاورة، وإحدث حالة من الرعب بين أهالي القرية، خاصة وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ومن قوة الانفجار لم يتخيل أحد أن يكون الصوت مجرد انفجار تانك، وأصيب الجميع بالصدمة، وأوضح الشهود أن السنة اللهب انبعثت من السيارة ولم يتمكن الأهالي من الوصول إلى السائق لإنقاذه، الا بعد أن تمكنت قوات الاطفاء من السيطرة على الحريق.

وهرعت سيارات الإطفاء، وسيطرت على الحريق، وجاري تحرير محضرا بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.