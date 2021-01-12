"اطمن نحن معك".. حملة شعبية لمواجهة كورونا في قرى بلتان بالقليوبية

أعلنت مجموعة من أهالي وشباب قريتي "بلتان" و"زاوية بلتان"، التابعتين لمركز طوخ، في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، تدشين حملة شعبية تحت عنوان "اطمن نحن معاك"، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بالجهود الذاتية.

تشمل المبادرة توفير المستلزمات وأنابيب الأكسجين، ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة بالوحدة المحلية، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة، ومتابعة تقديم الخدمات ومستلزمات الوقاية لقاطني قرى الوحدة المحلية، والتي تضم "بلتان وزاوية بلتان وعزبة زاوية بلتان والجزيرة والصفا"، من خلال تبرعات من ممثلي المجتمع المدني والقادرين بالقرية.

وقال "أحمد يوسف"، منسق عام المبادرة، إن الحملة تأتي في إطار الوقوف مع الدولة المصرية يداً بيد، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومساعدة أهالينا من المصابين بالفيروس، سواء في العزل المنزلي أو في المستشفيات أو المشتبه في إصابتهم، من خلال توفير أنابيب الأكسجين، وتوفير احتياجاتهم العينية والعلاجية والدعم النفسي لهم، حيث تلقت اللجنة التبرعات من الأهالي لشراء وتوفير أنابيب الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي، لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس، مع تزايد أعداد حالات الإصابة.

وأوضح أن المبادرة يشارك فيها مجموعة من اهالي وكبار القرية، من خلال قياس نسبة الأكسجين في الدم لحالات الاشتباه والعزل المنزلي، وتوفير التحاليل الطبية والأدوية اللازمة للمصابين غير القادرين، وتوفير جلسات الأكسجين لهم بالمجان.

وأضاف منسق المبادرة أن هذه الخطوة هي أقل دعم يمكن تقديمه لأهالي الوحدة المحلية من المصابين بفيروس كورونا غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، مشيراً إلى أن قرى بلتان تشهد حالة من التكاتف والتعاون في أزمة فيروس كورونا، مناشداً كل من يستطيع أن يمد يد العطاء ألا يتردد في ذلك، حتى نعبر جميعا الأزمة بسلام.