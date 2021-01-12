اختل توازنه.. مصرع عجوز سقط من الطابق السادس في المحلة

شهدت منطقة سكة طنطا بمدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية، اليوم، مصرع شخص عجوز في العقد السادس من عمره، إثر سقوطه من الطابق السادس من شرفة منزله، لاختلال توازنه، وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفي المحلة العام، وتم التحفظ على جثمانه بالمشرحه، لتسليمه إلى ذويه.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد فتحي، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد وصول إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع «م. ن»، 63 سنة، مقيم بدائرة القسم، إثر سقوطه من الطابق السادس بمنزله.

وانتقلت القيادات الأمنيه وقوات من الشرطة السرية والنظامية، برئاسة الرائد أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث قسم شرطه ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة، للوقوف على تطورات الحادث.

وتبين من تحريات النقيب محمد عميرة، معاون رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، أن الشخص تعرض لحالة اختلال توازن، وسقط من الطابق السادس، ما تسبب في إصابته بنزيف في المخ وكدمات وكسور وسحجات، وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وأفاد شهود عيان أن الضحية في أثناء لهوه مع أحفاده بشرفه السطح اختل توازنه وسقط سهوا، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث، حسب ما أيدته تقارير الأدلة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري، لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.