تعرف على التحويلات البديلة لـ«طريق الثلاجة» بعد غلقه لإنشاء كوبري

تتبنى الدولة المصرية في الآونة الأخيرة خطة لدعم البنية التحتية، وإعادة هيكلة الطرق وبناء كباري لتخفيف الازدحام والتكدس المروري، الذي كادت محافظتي القاهرة والجيزة أن تختنقا به. ومؤخرًا أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق طريق الثلاجة بالجيزة، بدائرة مركز شرطة البدرشين، وذلك لإنشاء كوبري سيارات.

واستمرارا للخدمات الإخبارية والخدمية التي يقدمها «الوطن» لقرائه طوال اليوم، نستعرض التحويلات المرورية الجديدة كبديل عن طريق الثلاجة بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

إغلاق الطريق لمدة 6 أشهر

ووفقا لإدارة المرور بالجيزة، فإن غلق الطريق يأتِ ضمن خطة لتطوير وتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات أعلى مزلقان (المرازيق/ طريق الثلاجة) بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وحتى لا تحدث كثافات مرورية ولتسير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ أعمال إنشاء الكوبري، التي تستلزم غلق كلي لطريق «الثلاجة» من أمام المزلقان في الاتجاهين لمدة 6 أشهر، أعلنت إدارة المرور تحويلات جديدة بديلة للطريق المغلق.

التحويلات الجديدة لطريق الثلاجة بالجيزة

وبالنسبة للتحويلات المرورية الجديدة البديلة لطريق الثلاجة، يُمكن للمركبات القادمة من طريق المريوطية وطريق أسيوط الزراعي، وترغب في السير باتجاه طريق الثلاجة، مرورا بمزلقان المرازيق ذهابا وإيابا، تسلك طريق الدكمي الذي يبعد عن طريق الثلاجة ما يقرب من (1,5 كيلو متر).

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وفي سياق آخر حذرت إدارة المرور قائدي المركبات من السفر أو التحرك على الطرق السريعة في الصباح الباكر، بسبب تكون الشبورة الكثيفة التي تسبب ظهور رؤية ضبابية، ونصحت السائقين باستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير، وأيضا تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة، وعدم التوقف على الطريق مهما حدث، بالإضافة إلى استخدام مساحات الزجاج واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة.