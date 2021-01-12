هيئة التنشيط السياحي تصدر حركة تعيينات جديدة بقطاعاتها الأربعة

أصدر المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قرارات بتولي عدد من أبناء الهيئة المتميزين، مهام تسيير الأعمال بعدد من الإدارات العامة بها، في إطار خطة الهيئة، لتمكين الكفاءات الشابة من أبناءها، وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية، بما يعزز دورها، ويساهم في النهوض بمنظومة العمل بها.

وفي هذا الصدد، جرى إصدار قرار بتولي إسماعيل عامر، مهام مدير عام إدارة السياحة الخارجية، ومحمد الشرقاوي مهام مدير عام مكتب رئيس الهيئة، وسوزان مصطفى مهام مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة، إيمان عبدالرحمن مهام مدير عام إدارة السياحة المحلية.

يُذكر أن إسماعيل عامر، عيين بالهيئة عام 2000، حيث تدرج في العديد من الوظائف الادارية بالهيئة، كما تولى مهام العمل كملحق سياحي للهيئة بموسكو في الفترة من 2007- 2011، ومدير المكتب السياحي بالهند 2014- 2019.

أما محمد الشرقاوي، جرى تعيينه بالهيئة، ضمن دفعه أوائل الخريجين لعام 2001، وتدرج في الوظائف، ليتولى مؤخرا منصب مساعد مدير مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، لمدة تزيد عن 15 عام.

والتحقت عام 2001، سوزان مصطفى للعمل بإدارة العلاقات السياحية بالهيئة، كما تولت رئاسة لجنة الحملات الدولية بالهيئة، ورئيسا للمكتب المركزي للسياحة العربية بالهيئة.

أما إيمان عبدالرحمن، التحقت للعمل بالهيئة عام 2000 وتنقلت بين الإدارات المختلفة، حيث عملت بإدارة العلاقات السياحية، والمكتب الفني لرئيس للهيئة، وإدارة الحملات الدولية بالهيئة.