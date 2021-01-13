أسعار النفط ترتفع لأعلى معدل لها منذ فبراير الماضي

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا كبيرا خلال بدء تعاملات اليوم، في السوق العالمي والبورصات العالمية.

وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير لم تصل له من قبل منذ فبراير الماضي، خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم كله.

وسجلت أسعار النفط خام برنت العالمي ارتفاعا بنسبة 1.22% ليصل سعر البرميل إلى 57.27 دولار للبرميل وهو سعر مرتفع لم تصل له من قبل.

أما عن سعر برميل النفط خام غرب تكساس الأمريكي فقد ارتفع بنسبة 1.13% ليسجل البرميل مبلغ 53.81 دولار للبرميل.

وتأتي هذه الارتفاعات الكبيرة لأول مرة منذ فبراير الماضي، حيث أن انتشار فيروس كورونا في العالم أدت إلى تدني أسعار النفط العالمية لتصل إلى حيز لم تصل له من قبل.

وفرض فيروس كورونا على الدول الإغلاق الكامل ووقف حركات الطيران والتصدير والاستيراد وحركة التجارة العالمية والتجارة بين الدول، وهو ما أدى أيضا إلى إغلاق العديد من المصانع خوفا من تفشي الفيروس أكثر بين العمال وعائلاتهم.

وتأتي هذه الارتفاعات مدعومة بقرارات اجتماع «أوبك بلس» الأسبوع الماضي والذي اتخذ إجراءات بتمديد القرارات الماضية خلال هذه الفترة، وزيادة أعداد اللقاحات التي يتم إنتاجها في العالم والتي أثبتت فاعليتها خلال الأيام الماضية وسعي العديد من الدول لشراء البقاع وإعطائه للمواطنين للحد من انتشار الفيروس وكذلك تشديد الرقابة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية في جميع مناطق وبلدان العالم.

وشهدت الأيام الأولي من العام الحالي 2021 ارتفاعات في أسعار النفط الخام لم يشهدها من قبل خلال العام الماضي 2020.