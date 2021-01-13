السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بالساحل

سيطرت قوات إدارة الحماية المدنية في القاهرة تحت إشراف اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، على حريق محدود نشب في إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الساحل، وتم فرض كردون أمني حول العقار، ومحاصرة النيران قبل امتدادها والسيطرة عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بداية البلاغ

وتلقى اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الساحل.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثاني، كائنة في عقار مكون من 5 طوابق، وجرى إعداد كردون حول العقار، ومحاصرة النيران خشية امتدادها إلى العقارات المجاورة والشقق السكنية الموجودة في ذات العقار.

وتمكن رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومحاصرتها وإخمادها، وتم إجراء عمليات التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مره أخرى، ولم يسفر عن خسائر أو إصابات بشرية، وأسفر عن بعض التلفيات بالشقة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.