«شعراوي» يوجه بعدم إساءة استخدام الضبطية القضائية لمواجهة كورونا

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجود تنسيق وتعاون مستمر بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك لمواجهة أي تراخٍ من بعض المواطنين بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم والذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية وعددهم 749، بعد موافقة وزير العدل، بعدم إساءة استخدامها، وأن تكون فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2701 الصادر فى 28 ديسمبر 2020 بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة كورونا فى إطار القانون.

وأكد «شعراوي»، أن هذا القرار جاء فى إطار حرص الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، وضرورة التشديد عليهم بالتزامهم بالقرارات المعنية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم سيقومون بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالا الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما وجه اللواء محمود شعراوي المحافظين، باستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة الفيروس، والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات، والغلق الكامل لدور المناسبات، ومنع تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهي، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، تلقي اللواء محمود شعراوي، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية، وقال إنه تم إغلاق حوالي 25 ألف منشأة في 17 محافظة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزاري.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، إضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء ومنع أي تجمعات ووقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين .

وأكد «شعراوي» أهمية متابعة السادة المحافظين لقرار الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات، وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.