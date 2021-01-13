إخماد حريق بوحدة سكنية في أكبر شارع تجاري بالسويس

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بشارع أحمد عرابي في محافظة السويس، قبل انتقالها للوحدات المجاورة.

وتسبب الحريق في تدمير محتويات الوحدة السكنية، ولم يسفر عن إصابات، كما تواجدت قوات الحماية المدنية في شارع أحمد عرابي بوسط المدينة تحسبًا لاندلاع أي حريق.

كانت غرفة عمليات محافظة السويس، تلقت بلاغا بنشوب حريق بوحدة سكنية في عمارة بمساكن شارع أحمد عرابي، وتبين من المعاينة أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.

وأنتقلت أثنان من سيارات الحماية المدنية الي موقع الحريق، وتمكنوا من اخماد الحريق، الذي نشب بالوحدة السكنية داخل أكبر الشوارع التجارية بالسويس.

وحرر محضر بقسم شرطة الأربعين بالزاقعة، وتم الاستماع إلى شهادة الشهود ومالك الوحدة السكنية.