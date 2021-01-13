يوسف نوفل رئيسا فخريا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي، اختيار الناقد الدكتور يوسف نوفل، رئيسًا فخريًا للنقابة، ضمن من كانوا مرشحين لهذا التكريم، وفاء لما قدمه يوسف نوفل من منجز أكاديمي وبحثي وثقافي في رحلته العلمية والأكاديمية والثقافية الطويلة.

والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر قد سنت تقليدًا جديدًا بتكريم مبدع من مبدعيها الكبار لمنحه الرئاسة الفخرية للنقابة لمدة عام، تقديرًا لرموز مصر الثقافية، وتكريمًا لرحلة عطاء هذه الرموز، وقد كان أديب مصر الكبير هو أول رئيس شرفي للاتحاد، ومن الرؤساء الفخريين العلامة الدكتور حسين نصار، والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، والأديب الكبير بهاء طاهر، والعلامة محمد عوني عبدالرؤوف، وسوف تقام احتفالية حين تسمح الظروف بذلك لتسليمه درع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

من جانبه وجه الدكتور يوسف نوفل الشكر للشاعر الدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وأعضاء مجلس الإدارة، كما عبر عن وافر شكره للرئيس الشرفي السابق للنقابة عوني عبدالرؤوف.

يشار إلى أن الناقد والدكتور يوسف نوفل مولود في 1 أكتوبر 1938، أديب وناقد وشاعر مصري، يعتبر من أبرز الشخصيات في النقد العربي الأدبي الحديث، التحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 1961 وحصل على الليسانس سنة 1964، وعلى الماجستير 1969، ودكتوراه الدراسات الأدبية (الأدب العربي) 1973.