إحالة موظفي 7 مراكز شباب ووحدتين صحيتين للتحقيق بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة القليوبية حملات موسعة على مختلف الإدارات الخدمية ومراكز الشباب، في عدد من مراكز المحافظة، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري، أسفرت عن إحالة العاملين في 7 مراكز شباب ووحدتين صحيتين للتحقيق، بسبب "التزويغ" في ساعات العمل الرسمية.

وبناءً على تكليف مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، الدكتور محمود الصبروط، قامت لجنة ضمت كلاً من محمد عبد العزيز، وعبد العليم حماد، من إدارة خدمة المواطنين، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في عدد من مراكز الشباب بإدارات شباب طوخ والخانكة وشبين القناطر.

ففي إدارة الخانكة، تفقدت اللجنة مراكز شباب "سندوه، والمنايل، والخصوص، وعرب العليقات البحرية"، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، كما تبين إغلاق مراكز شباب "كفر حمزة، وعزبة عبد الرحمن عبد المغني، وسرياقوس"، في أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب شبين القناطر، تم متابعة مركز شباب "عرب جهينة"، وتبين أنه مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل، بينما تبين للجنة إغلاق مركزي شباب "الشوبك، وعرب الصوالحة"، بالإضافة إلى مركز شباب "منية شبين"، الذي تبين أنه مفتوح، ولكن لا يوجد أي من العاملين به.

وفي إدارة شباب طوخ، تم متابعة مركز شباب "المنزلة"، وتبين أنه مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل، أما مركز شباب "الدير" ففوجئت به اللجنة مغلقاً في أوقات العمل الرسمية، وبالعرض على وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أمر بإحالة العاملين المتغيبين للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز كفر شكر، استهدفت حملة تفتيشية عدداً من الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب، حيث رصدت بعض المخالفات، منها عدم انضباط بعض الأطباء وطواقم التمريض في اثنتين من الوحدات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات تطبيقاً للقانون.

وشدد رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اللواء هشام رفعت، على ضرورة المرور والمتابعة اليومية على الجهات الخدمية، سواء داخل الوحدات المحلية أو المدينة، بهدف متابعة مدى الالتزام بالقوانين، وسير العمل، والتعرف على مشكلات المواطنين، وحلها على الفور، طبقاً للقانون والامكانيات المتاحة.

وأضاف أن الحملة، التي تم تنفيذها بإشراف نائب رئيس مجلس مركز ومدينة كفر شكرللقرى، محمد غنيم، جاءت بهدف الوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين والمرضى، حيث تبين وجود بعض المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.