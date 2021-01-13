استقالة كبير مستشاري برنامج التلقيح الأمريكي بناء على طلب بايدن

قدم كبير مستشاري برنامج التلقيح الأمريكي، منصف السلاوي، استقالته بناءً على طلب من فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وفقا لما نقلته شبكة «سي أن بي سي» الأمريكية.

وقالت الشبكة، إن هناك خطة لبقاء السلاوي في منصبه لمدة شهر إضافي، للمساعدة في الانتقال، ومن المتوقع أن يتضاءل دوره في قيادة برنامج التلقيح، بحسب المصادر؛ لأن الخطة لم تعلن بعد، وفقا للشبكة.

وليس من الواضح من الذي سيتولى القيادة العلمية لفريق جو بايدن، الذي يركز على لقاحات كورونا بعد نهاية الشهر، أو ما إذا كان سيتم تعيين شخصية أخرى لهذا الدور، ويوجد بالفعل لقاحان مصرح بهما في الولايات المتحدة، وثلاثة أخرى في مرحلة متأخرة من التجارب السريرية.

ويعد جيف زينتس، هو منسق جو بايدن للاستجابة لوباء فيروس كورونا، بينما سيكون، بشارة شقير، منسق اللقاح، ويتركز عمله على تسريع توصيله.

ويتضمن عقد السلاوي الحالي إشعارا قبل 30 يوما من الاستقالة، ولم يطلب فريق بايدن منه البقاء في الماضي، على حد قول أحد الأشخاص.

وكان منصف السلاوي قد قال، في وقت سابق، إنه يعتزم التنحي بعد وصول لقاحين إلى السوق، وأكد الأسبوع الماضي أنه قرر تمديد فترة بقائه من أجل ضمان استمرار العملية.

ومع ذلك، فقد أشار «السلاوي» إلى أن الولايات المتحدة تقترب من النقطة التي تكون فيها القيمة المضافة محدودة أكثر، وعلى الرغم من انتقاد طرح اللقاح الأولي، إلا أن سرعة تطويره، التي أشرف عليها منصف فاقت التوقعات، فقد رخص لقاحين في الولايات المتحدة بنسبة 95%، من شركتي فايزر وموديرنا.

أما النتائج الأولية للقاح «جونسن أند جونسن»، الذي يقدم إمكانية الحصول على التطعيم بجرعة واحدة فقط، متوقعة في غضون أسابيع.

يذكر أن منصف السلاوي تعرض لانتقادات عندما تولى المنصب بسبب علاقاته بصناعة الأدوية، وكذلك بشكل خاص من قبل السيناتور إليزابيث وارين، لكنه رد عليها في سبتمبر في رسالة فيديو، قال فيها: إنه ديمقراطي التوجه، لكنه لم يتردد في تولي المهمة؛ لأن هذا الوباء أكبر من أي واحد منا.