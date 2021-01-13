محافظ الغربية: نقل 1619 طن مخلفات واستمرار أعمال الرصف وتغطية الترع

أكد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، نقل ما يزيد على 1619 طناً من القمامة عن طريق أسطول نقل المخلفات التابع للمحافظة، على مدار الـ5 أيام الماضية، من مختلف مدن ومراكز الغربية.

وأوضح محافظ الغربية، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه تم نقل 86 طن مخلفات من مدينة السنطة، و71 طناً من مدينة بسيون، يوم الجمعة الماضي، و430 طن مخلفات من مدينة طنطا (مصنع دفرة)، يوم السبت، ثم 233 طناً من مدينة المحلة الكبرى يوم الأحد، و160 طناً من مدينة زفتى، و240 طناً من كفر الزيات، يوم الاثنين، و399 طناً من المحلة أمس الثلاثاء.

وأوضح المحافظ أن أسطول نقل المخلفات يتكون من 30 سيارة قلَّاب سعة 20 طناً، و10 سيارات قلَّاب سعة 40 طناً، و8 سيارات مكبس سعة 40 طناً، مشيراً إلى أنه تم وضع جدول زمني بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعياً من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنع "دفرة"، في مدينة طنطا، مرتين أسبوعياً، من خلال ورديتين، وكذا مصنع تدوير المخلفات بالمحلة.

وتابع محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، أعمال الرصف والتطوير بحي ثاني طنطا، ضمن خطة تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى متابعة انتهاء هندسة ري طنطا من تأهيل ترعة "البروجية"، بقرية "محلة منوف"، التابعة لمركز طنطا، بطول 4.6 كيلومتر، كما أشار المحافظ إلى أنه يجري حالياً تأهيل عدد 62 ترعة بنطاق المحافظة، بطول 240 كيلومتر، بتكلفة إجمالية 872 مليون و350 ألف جنيه.

وفي وقت سابق صباح اليوم، افتتح محافظ الغربية مدرستين للتعليم الأساسي في دائرة مركز ومدينة السنطة، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى هاشم، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، وذلك في إطار اهتمام محافظة الغربية بالمنظومة التعليمية، وإنشاء مدراس جديدة، لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

وقام المحافظ، يرافقه رئيس مركز ومدينة السنطة، اللواء أشرف بدران، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بافتتاح المبنى الجديد بمدرسة التعليم الأساسي في قرية "بلوس الهوى"، مكون من 4 أدوار، بتكلفة إجمالية 4 ملايين و48 ألف جنيه، كما افتتح مبنى جديد بمدرسة "عمار بن ياسر" التجريبية، مكون من 4 أدوار، ويضم 18 فصلاً جديداً، بتكلفة إجمالية 6 ملايين و337 ألف جنيه.

وكذلك، قدم محافظ الغربية الشكر لفريق متطوعي الغربية للتوعية بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، شملت توزيع عدد 1000 كمامة على المواطنين، في شوارع طنطا، وموقف طنطا العمومي، وديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى توزيع 2000 مطوية، تحتوي على عدد من النصائح والإرشادات، لتجنب الإصابة بالفيروس المستجد.