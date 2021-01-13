وزير الرياضة: حفل افتتاح مونديال اليد بحضور السيسي أبهر العالم

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته وفخره، بما شاهده العالم اليوم، خلال حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، ووصفه بالحفل الضخم والرائع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، بسبب وباء فيروس كورونا، لكن مصر على قدر التحدي، وتستطيع تنظيم البطولة على أكمل وجه، بالرغم من الجائحة التي يعاني منها العالم.

وأضاف «صبحي»، أن تنظيم البطولة في هذا التوقيت، يمثل تحديا كبيرا أمام مصر، لكنها استطاعت بفضل مقوماتها وإمكاناتها التي تتمتع بها، من إقامة البطولة في أجواء احتفالية آمنة ومستقرة، مشددا على أن التنظيم الذي قام به جميع المسئولين عن البطولة، يعد مبهرا، مشيدا بتكاتفهم من أجل نجاح البطولة وخروجها بالصورة التي تليق بمكانة مصر.

وأعلن وزير الشباب والرياضة أنه يتمنى التوفيق للمنتخب المصري في البطولة، وتحقيق أكبر إنجاز ممكن، ونيل مركز يليق بالتنظيم الرائع، مشيرا إلى أنه يثق في قدرات جميع اللاعبين والجهاز الفني على إسعاد الشعب المصري بالكامل.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تشهد مشاركة 32 فريق من مختلف القارات لأول مرة في تاريخ اللعبة بمشاركة هذا العدد، وأحيا حفل الافتتاح الفنان تامر حسني، وحضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

ومن جهة أخرى، أشار حسين لبيب، مدير عام البطولة، أن ما ظهر اليوم في حفل الافتتاح، يعد نتاج الجهد الضخم المبذول من قبل الجميع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.، موضحا أن حفل الافتتاح والتنظيم الذي يشاهده الجميع جاء بعد مجهود كبير بذله الدكتور أشرف صبحي وكان تحديا كبيرا أمام الدولة بالكامل من أجل الخروج بالبطولة في صورة تليق بمكانة مصر.

وشدد حسين لبيب، على أنه كان يتمنى حضور الجمهور، لكن تم اتخاذ قرار اللعب بدون جمهور، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الجميع.