«النواب» ينتخب هيئات اللجان غداً.. و«جبالي» يطلب الالتزام بالمواعيد

شهد مجلس النواب، اليوم، جلسة سريعة لتشكيل اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة برلمانية، ورفع المستشار حنفى جبالى، الجلسة الثانية لمجلس النواب فى دور الانعقاد الأول، بعد 15 دقيقة فقط من انعقادها، حتى يتمكن الأعضاء من تحديد رغباتهم فى اللجان النوعية، استعداداً لانتخابات هيئات مكاتبها التى ستجرى غدا الخميس.

وطالب «جبالى»، فى البداية، النواب بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لانعقاد الجلسات، قائلاً: «نريد أن نعطى مظهراً حضارياً عن جميع النواب سواء فى الداخل أو الخارج، ونرجو الالتزام بالثانية، ولا يخفى عليكم التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة، وتشمل الالتزام بالهدوء الكامل، وعدم تبادل التحية، والالتزام بأماكن الجلوس».

وأشار رئيس النواب إلى أن الجلسة العامة قصيرة، لكنها تُمهد لجلسات طويلة «اليوم» تشهد انتخابات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، متابعاً: «تبين بعد المراجعة عدم استيفاء العديد من النواب معايير المشاركة أو اختيار اللجان التى يريدون الانضمام إليها فى دور الانعقاد الأول».

وتعهد «جبالى» بطرح جميع القضايا للنقاش، عقب الانتهاء من إجراءات تشكيل اللجان النوعية، ومنها جائحة فيروس كورونا، رداً على مطالبة النائب محمد عبدالعليم داود بسرعة تحديد جلسة عامة لمناقشة أزمة الوباء، والأوضاع فى المستشفيات.

المجلس يقبل اعتذار «الأمين العام».. و«فوزى»: أديت الأمانة.. وأفسح المجال لاختيار فريق عمل جديد

من جهة أخرى، وافقت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة «جبالى» على اعتذار المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس، عن عدم الاستمرار فى مهام منصبه، ووجهت الشكر له على الجهد الذى بذله خلال ترؤسه الأمانة العامة للنواب.

وخلا مقعد الأمين العام، عقب تقديم «فوزى» استقالته إلى رئيس المجلس، مؤكداً فيها أنه أدى الأمانة، وسلم المجلس إلى قيادته الجديدة بعد انتهاء جلساته الإجرائية الأولى بالشكل والمظهر والإجراءات التى كانت محل التقدير والاهتمام.

وأضاف «فوزى»: «إننى أفسح لكم المجال لاختيار فريق عملكم الجديد متقدماً باعتذارى عن عدم الاستمرار كأمين عام لمجلس النواب».