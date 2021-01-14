السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالمطرية

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية في القاهرة، تحت إشراف اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق محدود نشب في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وفرض كردونا أمنيا حول العقار؛ لمحاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى الشقق والعقارات المجاورة، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتدب المعمل الجنائي لإعداد تقرير لبيان سبب الحريق

وتلقى اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة عمليات الإدارة بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـسيارة إطفاء، وبالانتقال والمعاينة تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الرابع، كائنة في عقار مكون من 4 طوابق.

وعلى الفور، فرض كردونا حول العقار، ومحاصرة النيران خشية امتدادها إلى الشقق والعقارات المجاورة للعقار محل البلاغ.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها وإخمادها، وأجريت عمليات التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مره أخرى، وبالفحص تبين أن الحريق لم يسفر عن خسائر أو إصابات بشرية، ولكن تلفيات بالشقة محل البلاغ.

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت انتداب رجال المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وكتابة تقرير يوضح أسبابه، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.