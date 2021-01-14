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التحفظ على 25 شيشة بمقهى في القليوبية

كتب:

حسن صالح
11:15 ص | الخميس 14 يناير 2021
جانب من الحملة

جانب من الحملة

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة، اليوم، لمتابعه الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بمشاركة وحدة مرافق شبرا الخيمة وإدارة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط  25 شيشة بكافيتيريا كائنة بشارع 15 مايو، وعلى الفور وجّه المحافظ إلى غلقها وتشميعها لمدة أسبوع نظرا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تم تحرير أكثر من 15 محضرا ورفع إشغالات الكافتيريات والمطاعم من الأرصفة أمام المحال، وتابع المحافظ التزام السائقين والركاب بمواقف مسطرد بإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم والوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

جدير بالذكر أن محافظ القليوبية وجه رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة إنتشار الفيروس، حيث تم تحرير عدد 5544 محضرا مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وذلك منذ بدء تطبيق الغرامة يوم الأحد 3 يناير ويتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية. 

 

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