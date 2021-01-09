مثال للمسئول المتفاني.. محافظ القليوبية ينعى وكيل وزارة الصحة

نعى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قبل قليل، الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، الذي توفى اليوم السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى العجوزة بالجيزة، حيث كان يخضع للعلاج به، إلا أن حالته تدهورت بسبب إصابته بتليف في الرئة.

وجاء في بيان أصدره مكتب المحافظ مساء اليوم: "نيابة عن أبناء محافظة القليوبية وجميع قياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية، ينعي عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، والذي توفاه الله مساء اليوم السبت، بعد صراع مع مرض الكورونا، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأكد المحافظ أن الفقيد كان مثالاً للمسئول المتفاني والمحب لعمله، وساهم في العديد من النجاحات في القطاع الطبي، وتحديث وتطوير مستشفيات المحافظة، خلال فترة توليه المسئولية.

وفي وقت سابق، أكد مصدر طبي بالقليوبية وفاة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، داخل مستشفى العجوزة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمحافظة القليوبية إقامة صلاة الجنازة على الدكتور حمدي الطباخ، بعد صلاة الظهر غد الأحد، في مسقط رأسه بقرية "سنتواي"، التابعة لمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، والعزاء تلغرافياً: دمنهور منطقة المعهد الديني برج الشيماء الدور التاسع.

وبالبحث على صفحة الفقيد على "فيسبوك"، وجد أن آخر مانشره كان بتاريخ 10 يناير 2020، وجاء فيه: "اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب"، وتتضمن المنشور أيضاً التذكير بما كتبه قبل 7 سنوات: "كل باك فسيبكى كل ناع فسينعى، كل مخلوق سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى".